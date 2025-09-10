Việt Nam - Australia hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 20 tỷ USD

Chiều 10-9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Toàn quyền Australia Sam Mostyn. Hai nhà lãnh đạo đã khẳng định tầm nhìn chung về tương lai của quan hệ hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường trụ cột hợp tác quốc phòng - an ninh ngày càng tin cậy và mang tầm chiến lược; tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; GD-ĐT và KH-CN; hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Toàn quyền Australia Sam Mostyn, chiều 10-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và Đối tác Chiến lược toàn diện với Australia; nhấn mạnh quan hệ song phương đã tiến một chặng đường dài, đạt đến tầm vóc mà khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ít người hình dung được. Việt Nam luôn trân trọng tình cảm và sự giúp đỡ quý báu của Australia đã dành cho Việt Nam, đặc biệt trong đào tạo cán bộ và cung cấp ODA trên nhiều lĩnh vực; hỗ trợ vaccine Covid-19; cung cấp máy bay vận chuyển bệnh viện dã chiến của Việt Nam đến phái bộ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.

Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy các biện pháp hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều trong vòng 2-3 năm tới; mở rộng hợp tác, đầu tư trong các lĩnh vực tiềm năng như khoáng sản và khoáng sản thiết yếu, đất hiếm, năng lượng tái tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Toàn quyền Australia Sam Mostyn, chiều 10-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị Australia hỗ trợ Việt Nam xây dựng Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư và Trung tâm Dữ liệu quốc gia Việt Nam; hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức của Việt Nam; tiếp tục khuyến khích các trường đại học như RMIT mở rộng phân hiệu tại Việt Nam; đề nghị Australia tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng hơn 300.000 người Việt tại Australia…

Toàn quyền Australia Sam Mostyn nhấn mạnh, Australia mong muốn là đối tác tin cậy và chân thành của Việt Nam; cho rằng chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Australia vào tháng 3-2024 và nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện là cột mốc lịch sử, phản ánh niềm tin chiến lược, chiều sâu cũng như tầm nhìn chung về tương lai của quan hệ hai nước.

Toàn quyền Australia khẳng định cam kết của Australia trong việc tiếp tục hợp tác đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa; mong muốn tăng cường các cơ hội đầu tư vào Việt Nam thông qua văn phòng xúc tiến đầu tư đã thiết lập tại Hà Nội và TPHCM; nhất trí tăng cường hợp tác về an ninh mạng...

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Toàn quyền Australia Sam Mostyn, chiều 10-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Australia mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ quốc phòng giữa hai nước để đóng góp vào gìn giữ hòa bình; nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Australia trong gìn giữ hòa bình và ổn định ở khu vực; tiếp tục hợp tác, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, triển khai Tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương; cam kết hỗ trợ Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN cũng như thúc đẩy hợp tác nhằm ứng phó với các thách thức xuyên biên giới, hợp tác Tiểu vùng Mê Công, chống biến đổi khí hậu ở vùng ĐBSCL của Việt Nam...