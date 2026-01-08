Việt Nam coi trọng vai trò của các tổ chức quốc tế

Chiều 8-1, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã nêu quan điểm của Việt Nam về chủ nghĩa đa phương và vai trò của các tổ chức quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7-1 ký bản ghi nhớ chỉ đạo Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế, trong đó có các cơ quan, tổ chức thuộc Liên hợp quốc và một số tổ chức quốc tế khác, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam nhất quán ủng hộ chủ nghĩa đa phương và luôn coi trọng vai trò của các tổ chức đa phương, đặc biệt là Liên hợp quốc, trong việc đóng góp vào quản trị toàn cầu cũng như giải quyết các vấn đề chung của thế giới.

Bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn các quốc gia tiếp tục đề cao chủ nghĩa đa phương, đồng thời có những đóng góp tích cực vào việc xây dựng, củng cố các thể chế đa phương cũng như hệ thống luật pháp quốc tế. Đây là nền tảng quan trọng để cộng đồng quốc tế cùng phối hợp ứng phó với những thách thức toàn cầu đang đặt ra hiện nay.

“Chúng tôi mong rằng các nước tiếp tục đề cao chủ nghĩa đa phương, đóng góp tích cực vào việc xây dựng, củng cố các thể chế đa phương và luật pháp quốc tế vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững trên thế giới”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ.

Trên tinh thần đó, bà Phạm Thu Hằng khẳng định, Việt Nam sẵn sàng tham gia và đóng góp tích cực vào các cơ chế đa phương toàn cầu và khu vực, phù hợp với khả năng và điều kiện của mình, qua đó thể hiện trách nhiệm của một thành viên tích cực trong cộng đồng quốc tế.

BÍCH QUYÊN