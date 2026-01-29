Ngày 29-1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ chào mừng và khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng khi Việt Nam - EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện; là dấu mốc lịch sử, thể hiện bước phát triển mới của quan hệ hai bên, đồng thời còn là thông điệp thúc đẩy xu thế hợp tác cho khu vực và cho thế giới.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Việt Nam coi trọng vai trò và vị thế toàn cầu của EU, mong muốn tăng cường quan hệ với EU – một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam về kinh tế, thương mại, đầu tư và tiên phong trong việc thúc đẩy phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, năng lượng sạch và thương mại tự do.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa, chiều 29-1. Ảnh: QUANG PHÚC

Về định hướng triển khai khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc, đối thoại cấp cao; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; sớm triển khai thực hiện Tuyên bố chung, qua đó đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – EU đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, tận dụng lợi thế của nhau. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư thuận lợi tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp EU.

Cảm ơn EU đã đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong phát triển nghề cá bền vững thời gian qua, Thủ tướng đề nghị EU sớm cử đoàn thanh tra sang Việt Nam để có những đánh giá cụ thể, tính đến nỗ lực nghiêm túc và hiệu quả của Việt Nam trong phòng chống IUU cũng như quan hệ mới Đối tác Chiến lược toàn diện, nhằm nhanh chóng gỡ bỏ “Thẻ vàng” IUU đối với thủy sản Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc, đối thoại cấp cao; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng đồng thời đề nghị EU tiếp tục hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi mô hình phát triển nghề cá theo hướng hiện đại, bền vững. Đồng thời, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị EU tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu đóng góp cho xã hội sở tại và thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và các nước thành viên.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng của EU tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và trong ASEAN, đồng thời khẳng định EU là đối tác tin cậy, mong muốn cùng Việt Nam làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội; đề nghị hai bên tranh thủ tối đa việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện để triển khai hợp tác thực chất và hiệu quả giữa hai bên.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng của EU tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và trong ASEAN. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa nhấn mạnh, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện được thiết lập là cơ hội lớn cho hai bên thúc đẩy thương mại, đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng, phát triển kinh tế biển cũng như thúc đẩy xây dựng hạ tầng thiết yếu, là những nền tảng cho hai bên sát cánh cùng nhau xây dựng tương lai chung và củng cố hợp tác song phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa, chiều 29-1. Ảnh: QUANG PHÚC

Hai nhà lãnh đạo thống nhất phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA), đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế biển, năng lượng sạch và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hai bên cũng khẳng định khuyến khích, hỗ trợ các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp của Việt Nam và châu Âu kết nối hợp tác, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ của EU.

Trong khuôn khổ hợp tác ASEAN – EU, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp thúc đẩy xây dựng EVFTA, đồng thời khai thác hiệu quả các động lực phát triển mới với cách tiếp cận cân bằng, hài hòa, đáp ứng các ưu tiên hợp tác của các quốc gia trong khu vực...

PHAN THẢO