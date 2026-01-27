Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác và đồng hành của bạn bè quốc tế

Ngày 27-1, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức buổi thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV tới các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Các đại biểu chủ trì buổi thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Tại buổi thông báo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, thông qua các văn kiện quan trọng và bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV gồm 200 đồng chí, bao gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Bộ Chính trị gồm 19 ủy viên.

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh và bền vững; nâng cao đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc, phấn đấu đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Một điểm mới quan trọng của Đại hội XIV của Đảng là cách tiếp cận trong xây dựng văn kiện, đánh giá toàn diện chặng đường 40 năm đổi mới. Nội dung các văn kiện có nhiều điểm mới, đột phá, trong đó xác định phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa, con người là nền tảng; tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập là trọng yếu, thường xuyên; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia là động lực trung tâm của phát triển. Đại hội cũng xác định 5 quan điểm chỉ đạo lớn, 8 định hướng lớn và 3 mục tiêu đột phá chiến lược.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Về đường lối đối ngoại, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, cho biết, Đại hội khẳng định tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả; kết hợp chặt chẽ đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, đối ngoại công an, quốc phòng; đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới. Việt Nam coi trọng sự ủng hộ, hợp tác của bạn bè quốc tế và khẳng định sẽ tiếp tục là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Tại sự kiện, Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh chia sẻ sự ấn tượng với những phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm về tầm nhìn phát triển đến năm 2045, đồng thời cho rằng đây là cơ hội để các doanh nghiệp Singapore mở rộng hợp tác với Việt Nam để cùng hướng tới những mục tiêu đầy khát vọng.

Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis, chia sẻ, Liên hợp quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để cùng định hình tương lai, cũng như phối hợp ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; hoan nghênh đường lối đối ngoại của Việt Nam và đánh giá cao cam kết chính trị mạnh mẽ nhằm đưa các chủ trương, văn kiện vào thực tiễn; ủng hộ các mục tiêu của Việt Nam trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học - công nghệ, đẩy nhanh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đồng thời tiếp tục thúc đẩy và bảo đảm quyền con người.

Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass chúc mừng thành công của Đại hội XIV và bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong thời gian tới. Đại sứ Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou, bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ thành công với sự hỗ trợ của các đối tác và những người bạn lâu năm. Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam Lutfor Rahman và Đại sứ Đông Timor tại Việt Nam João Pereira cùng bày tỏ mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ với Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung mong muốn Việt Nam tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác và đồng hành của bạn bè quốc tế trong thời gian tới, vì mục tiêu chung là hòa bình, ổn định, phát triển bền vững của khu vực và thế giới, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

BÍCH QUYÊN