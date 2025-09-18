Việt Nam phấn đấu nâng hạng thị trường chứng khoán

Chiều 18-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kenji Okamura đang dẫn đầu đoàn công tác của IMF thăm, làm tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kenji Okamura, chiều 18-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam chủ trương phát triển thị trường vốn, hình thành trung tâm tài chính quốc tế, phấn đấu nâng hạng thị trường chứng khoán; phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu công trình; phát triển các loại thị trường bất động sản, khoa học công nghệ, thí điểm thị trường tài sản mã hóa.

Việt Nam huy động tài chính với các khoản vốn lớn để đầu tư vào các dự án, chương trình có tính chất chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế, trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ". Trong đó, Việt Nam đảm bảo lợi ích của các nhà đầu tư, nhà tài trợ; đảm bảo thanh khoản tài chính bất cứ lúc nào và đảm bảo an toàn hệ thống; tạo điều kiện để các nguồn vốn đầu tư an toàn, lành mạnh và hiệu quả.

Thủ tướng đề nghị IMF tiếp tục tư vấn chính sách, cảnh báo rủi ro cho Việt Nam; tăng cường hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo cho Việt Nam; mở rộng hợp tác, đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam nhằm nâng cao năng lực hội nhập quốc tế; triển khai các chương trình hỗ trợ Việt Nam thích ứng với các điều kiện kinh tế quốc tế mới; có tiếng nói để các nhà đầu tư, nhà tài trợ tăng cường hợp tác với Việt Nam.

Phó Tổng Giám đốc IMF Kenji Okamura cho biết đoàn công tác của IMF đến Việt Nam lần này nhằm tìm hiểu thêm về con đường thành công của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ lâu đời giữa IMF - Việt Nam, thông qua các hoạt động, dự án cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

IMF ủng hộ các sáng kiến phát triển của Việt Nam, mong Việt Nam coi IMF là nhà tư vấn chính sách. Với uy tín của mình, IMF sẽ có tiếng nói, kết nối các tổ chức tài chính quốc tế, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp về việc Việt Nam đang có những chính sách đúng đắn về phát triển kinh tế, góp phần giúp Việt Nam huy động được những nguồn lực phát triển từ bên ngoài cho những chương trình, dự án lớn.

