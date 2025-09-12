Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy nâng hạng thị trường chứng khoán

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, phải khai thác tốt hơn dư địa của chính sách tài khóa, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng từ 8,3-8,5% trong năm 2025...

Chiều 12-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp nhằm tiếp tục cụ thể hóa một bước Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 về công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế nói chung và kinh tế vĩ mô nói riêng, thảo luận các giải pháp ứng phó linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả với tình hình, diễn biến phức tạp từ bên ngoài, các thách thức hiện nay trong khu vực và trên thế giới.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, tình hình hiện nay có nhiều khó khăn và thách thức từ bên ngoài tác động tới điều hành kinh tế.

Mục tiêu tổng quát thời gian tới vẫn là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, thúc đẩy tăng trưởng từ 8,3-8,5% trong năm 2025, bảo đảm các cân đối lớn (trong đó, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm nay tăng ít nhất 25% so với dự toán và tăng cường tiết kiệm chi; bảo đảm đủ lương thực, thực phẩm và tăng cường xuất khẩu; bảo đảm năng lượng với giá phù hợp; kiểm soát tốt nợ công, nợ Chính phủ, bội chi ngân sách); ổn định để phát triển, phát triển để ổn định, phát triển nhanh nhưng phải bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng hạnh phúc và ấm no.

Thủ tướng yêu cầu, phải khai thác tốt hơn dư địa của chính sách tài khóa để hỗ trợ cho chính sách tiền tệ; chính sách tiền tệ cần nghiên cứu ưu tiên cho vấn đề tỷ giá, lãi suất, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát các rủi ro, tăng cường kiểm tra, giám sát; dòng tiền phải đi đúng hướng vào sản xuất, kinh doanh, các động lực tăng trưởng, các lĩnh vực ưu tiên.

Liên quan đẩy mạnh phát triển các loại thị trường: vốn, bất động sản, KH-CN, chứng khoán, hàng hóa, xuất nhập khẩu, Thủ tướng chỉ đạo cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, phát triển các loại thị trường theo đúng quy luật thị trường.

Về thị trường vốn, cần hoàn thiện hành lang pháp lý để triển khai trung tâm tài chính quốc tế. Phát triển thị trường vàng theo Nghị định 232 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; thúc đẩy nâng hạng thị trường chứng khoán; hình thành các thị trường mới; triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa.

Với thị trường bất động sản, cần tăng nguồn cung, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm nay.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, tăng cường huy động vốn, phát hành trái phiếu Chính phủ cho các công trình trọng điểm, các lĩnh vực ưu tiên như KH-CN, đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó, tập trung giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; tháo gỡ khó khăn cho các dự án vướng mắc, sớm trình cấp có thẩm quyền để giải phóng nguồn lực tại các dự án này; kiểm soát tình hình giá cả hàng hóa, nhất là thực phẩm, năng lượng để bảo đảm ổn định đời sống nhân dân.

Thủ tướng nhấn mạnh, phải bảo đảm tính tổng thể, toàn diện, căn cơ, bài bản trong thực hiện chính sách, mục tiêu chung, đồng thời cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên trước, ưu tiên sau, có lộ trình phù hợp, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó, phối hợp chính sách nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệu quả giữa các bộ ngành, các cơ quan trong hệ thống chính trị, giữa Trung ương và địa phương.

Thủ tướng yêu cầu các Phó Thủ tướng, thành viên Chính phủ tiếp tục làm việc với địa phương để kiểm tra, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, đồng bộ và giải ngân đầu tư công.

LÂM NGUYÊN