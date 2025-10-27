Việt Nam phát triển AI theo hướng lấy con người làm trung tâm

Sáng 27-10 tại tỉnh Ninh Bình, Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2025 đã chính thức khai mạc. Sự kiện do Bộ KH-CN chủ trì phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức, từ ngày 27 đến 29-10-2025.

Tuần lễ Số là sự kiện quốc tế thường niên, quy tụ khoảng 800 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự, trong đó có lãnh đạo cấp bộ trưởng, trưởng đoàn các nước ASEAN, các đối tác chiến lược như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Australia... cùng lãnh đạo các tổ chức quốc tế như: Liên hợp quốc (UN), Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), Liên minh châu Âu (EU), Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), Cộng đồng Viễn thông châu Á - Thái Bình Dương (APT)...

Sự kiện năm nay nhấn mạnh các chiến lược, chính sách và khuôn khổ pháp lý để bảo đảm việc phát triển và quản trị AI theo hướng an toàn, minh bạch và có trách nhiệm. Khởi xướng từ năm 2019, Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam đã trở thành một trong những diễn đàn thường niên uy tín nhất về chuyển đổi số tại khu vực. Năm 2025, dưới sự chủ trì của Bộ KH-CN, sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò là nền tảng kết nối chiến lược, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, tổ chức quốc tế, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ hàng đầu.

Quang cảnh hội nghị bàn tròn “Quản trị trí tuệ nhân tạo” tại sự kiện. Ảnh: MST

Trong sáng 27-10 đã diễn ra hội nghị bàn tròn cấp bộ trưởng với chủ đề “Quản trị trí tuệ nhân tạo”. Mục tiêu của hội nghị là tạo lập một diễn đàn cấp cao để các bên liên quan chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến và chính sách về quản trị AI có trách nhiệm. Hội nghị sẽ góp phần khẳng định vai trò chủ động, sáng kiến và cam kết của Việt Nam trong hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, sự phát triển bền vững của AI phải dựa trên 4 trụ cột: thể chế AI mạnh mẽ, hạ tầng AI hiện đại, nhân tài AI và văn hóa AI lấy con người làm trung tâm. Hội nghị này không chỉ là một cuộc đối thoại chính sách, mà còn là diễn đàn của niềm tin và hợp tác, cùng nhau, chia sẻ, định hình các thể chế AI ở khu vực và trên toàn cầu.

Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: MST

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng khẳng định, cần đảm bảo sự cân bằng giữa sự sáng tạo và kiểm soát, cơ sở hạ tầng toàn cầu và cơ sở hạ tầng quốc gia, dữ liệu mở và dữ liệu được bảo vệ, giữa AI đa năng và AI chuyên biệt. Theo đó, Việt Nam cam kết phát triển AI theo hướng lấy con người làm trung tâm, cởi mở, an toàn, có chủ quyền, hợp tác, bao trùm và bền vững. Việt Nam sẽ thúc đẩy hợp tác quốc tế để chia sẻ kiến thức và giá trị, thúc đẩy tăng trưởng dài hạn, phát triển AI nguồn mở nhằm tăng cường minh bạch, hợp tác và đổi mới, đồng thời đảm bảo hệ sinh thái AI nguồn mở, trao quyền cho các quốc gia nhỏ và các công ty khởi nghiệp cùng phát triển và làm chủ các công nghệ tiên tiến.

Các đại biểu xem trình diễn công nghệ tại sự kiện. Ảnh: MST

Trong video phát biểu được phát tại sự kiện, ông Amandeep Singh Gill, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc, đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc về công nghệ, cho biết, đầu năm 2025, ông đã đến thăm Việt Nam và tận mắt chứng kiến cam kết của Việt Nam trong việc xây dựng một nền kinh tế số lấy con người làm trung tâm.

Ông Amandeep Singh Gill nhấn mạnh yêu cầu phát triển AI vì lợi ích nhân loại. Theo đó, tháng 8-2025, Đại hội đồng Liên hợp quốc nhất trí thông qua một nghị quyết thành lập Ủy ban Khoa học quốc tế độc lập về AI và Đối thoại toàn cầu về quản trị AI thuộc Liên hợp quốc. Lần đầu tiên, tất cả 193 quốc gia thành viên đồng ý tạo ra các cơ chế thực sự bao trùm để định hướng sự phát triển của AI vì lợi ích cộng đồng.

Ông Amandeep Singh Gill phát biểu qua video tại hội nghị. Ảnh: MST

Trong khuôn khổ sự kiện, các hội nghị, hội thảo và diễn đàn sẽ được tổ chức, tập trung vào 6 chuyên đề trọng tâm về 5G, hạ tầng số, AI, chuyển đổi số, nguồn nhân lực số và doanh nghiệp công nghệ số. Cụ thể: Diễn đàn hợp tác số Việt Nam - Liên minh châu Âu; Hội thảo về phát triển hạ tầng viễn thông bền vững; Hội nghị ASEAN về 5G; Hội thảo Khu vực về chuyển đổi số dựa trên AI... Song song là các hoạt động kết nối doanh nghiệp, tạo cơ hội cho các đơn vị tham gia tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư.

TRẦN BÌNH