Xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính

Phát triển kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc bảo đảm ổn định vĩ mô, các cân đối lớn, định hướng chiến lược, dẫn dắt nền kinh tế; xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.

Sáng 10-9, tại trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ để cho ý kiến về dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại buổi làm việc, Bộ Chính trị đã nghe đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ báo cáo việc xây dựng dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030; báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương. Bộ Chính trị đánh giá dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự đã được Đảng ủy Chính phủ chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, công phu đúng các quy định và hướng dẫn của Trung ương.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, ý kiến góp ý hợp lý của các ban, bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện các văn kiện và phương án nhân sự, tiếp tục chuẩn bị chu đáo tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, phải xác định quan điểm chỉ đạo trong báo cáo chính trị phù hợp với vị trí, vai trò quan trọng nhất của Đảng ủy Chính phủ trong hệ thống tổ chức cấp ủy trực thuộc Trung ương; là hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp đối với Chính phủ và các đảng ủy bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, doanh nghiệp lớn.

Đồng thời, văn kiện bám sát, cập nhật, cụ thể hóa các nội dung dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng liên quan đến trách nhiệm của Chính phủ, với nhiệm vụ bao trùm là thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường hoạt động đối ngoại, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân để đưa ra mục tiêu, tầm nhìn, chỉ tiêu phù hợp cho từng giai đoạn, thời kỳ; rà soát các cơ chế, chính sách phải khơi thông xử lý, tháo gỡ để hoàn thành các mục tiêu đề ra, nhất là việc thể chế các chủ trương, định hướng mới của Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị, Đảng bộ Chính phủ tập trung hoàn thiện thể chế phát triển gắn với xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân; quan tâm hoàn thiện thể chế, pháp luật, đặc biệt về lĩnh vực đầu tư, đất đai, quy hoạch, mở rộng không gian phát triển của quốc gia, các vùng, ngành, lĩnh vực, địa phương, giải phóng sức sản xuất, huy động mọi nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển; có chính sách huy động nguồn lực khu vực tư nhân tham gia các dự án hạ tầng trọng yếu như đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, hạ tầng năng lượng, công nghiệp quốc phòng, an ninh; triển khai hiệu quả hoạt động của trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do và các mô hình kinh tế mới…

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; phát triển mạnh kinh tế số, kinh tế tri thức, có giá trị gia tăng cao, khả năng cạnh tranh toàn cầu, nhất là các ngành công nghiệp, công nghệ mới; phát triển kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc bảo đảm ổn định vĩ mô, các cân đối lớn, định hướng chiến lược, dẫn dắt nền kinh tế; kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; tăng cường thu hút có chọn lọc các nguồn đầu tư từ bên ngoài (cả trực tiếp và gián tiếp).

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng chỉ rõ, phải tiếp tục tập trung nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh, kết nối quốc tế; khai thác hiệu quả, mở rộng không gian phát triển mới, lấy đô thị làm động lực phát triển vùng; hạ tầng kết nối các đô thị lớn, trung tâm phát triển công nghiệp; tập trung nguồn lực đầu tư, hiện đại hóa hạ tầng số; phát triển đồng bộ, hiện đại hạ tầng văn hóa, xã hội...

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của nhân dân; cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chủ trương kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển con người toàn diện, chăm lo đời sống nhân dân; tập trung chỉ đạo triển khai các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân...

Bên cạnh đó, tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, trọng tâm là ngoại giao kinh tế, phát huy vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam phục vụ phát triển đất nước giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng...

TRẦN BÌNH