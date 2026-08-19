Tối 19-8, Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TPHCM tổ chức chiêu đãi kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Indonesia (17-8-1945 - 17-8-2026). Tham dự có đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VIỆT ANH

Tại sự kiện, Tổng lãnh sự Indonesia tại TPHCM Carolina Tinangon nhấn mạnh mối quan hệ bền chặt giữa hai dân tộc Việt Nam - Indonesia, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno đặt nền móng, các thế hệ lãnh đạo cùng nhân dân hai nước dày công vun đắp, mang lại lợi ích thiết thực, đóng góp cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà chúc mừng Tổng Lãnh sự Carolina Tinangon, toàn thể cán bộ nhân viên Tổng Lãnh sự quán cùng cộng đồng doanh nghiệp, công dân Indonesia đang sống, làm việc tại TPHCM.

Đồng chí cho biết, TPHCM luôn tự hào là địa phương đi đầu trong hiện thực hóa các cam kết hợp tác giữa hai quốc gia. Indonesia hiện là đối tác kinh tế quan trọng của thành phố với hơn 120 dự án đầu tư trực tiếp, tổng vốn đăng ký trên 167 triệu USD. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 "cán mốc" ấn tượng với hơn 1,5 tỷ USD.

Bên cạnh đó, sự gắn kết giữa nhân dân hai bên thông qua giao lưu văn hóa, giáo dục và du lịch ngày càng bền chặt.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Indonesia còn rất lớn, nhất là trong những lĩnh vực tiên phong như logistics, kinh tế biển, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, công nghiệp Halal và du lịch bền vững.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng, sự phối hợp giữa TPHCM - Indonesia sẽ ngày càng sâu rộng, hiệu quả, đóng góp thiết thực cho sự phồn vinh của mỗi nước và sự vững mạnh của cộng đồng ASEAN.

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