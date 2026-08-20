Củng cố nền tảng chính trị để thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Mexico lên tầm cao mới

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 19-8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp thân mật đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động (PT) Mexico do Thượng Nghị sĩ, Tổng Bí thư Đảng PT Alberto Anaya Gutierrez dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam, từ ngày 16 đến ngày 21-8.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thượng nghị sĩ Alberto Anaya Gutierrez, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò, vị thế và những đóng góp của Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutierrez và Đảng PT đối với việc củng cố quan hệ giữa hai Đảng, cũng như đối với các phong trào cánh tả, tiến bộ tại Mexico và khu vực Mỹ Latinh.

Đồng chí Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước những phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ hợp tác truyền thống Việt Nam - Mexico, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư…, đưa Mexico và Việt Nam trở thành các đối tác thương mại hàng đầu của nhau tại mỗi khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh việc hai Đảng ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2031 trong chuyến thăm lần này, coi đó là một dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm chung, củng cố nền tảng chính trị để góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Mexico lên tầm cao mới.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutierrez khẳng định, Đảng PT luôn coi trọng, mong muốn không ngừng củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Việt Nam; triển khai hiệu quả, toàn diện thỏa thuận hợp tác mới giữa hai Đảng, triển khai quan hệ Mexico - Việt Nam trên các kênh, tận dụng tốt lợi thế cùng là thành viên của Hiệp định Đối tác tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) để mở rộng kim ngạch thương mại, bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutierrez nhất trí tăng cường hơn nữa phối hợp hai Đảng trong thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp giữa hai Đảng, hai nước; trao đổi lý luận và kinh nghiệm thực tiễn; phát huy vai trò của hai Đảng trong định hướng quan hệ Việt Nam - Mexico; tăng cường phối hợp giữa hai Đảng tại các diễn đàn quốc tế và các cơ chế chính đảng cũng như tăng cường giao lưu giữa thế hệ trẻ nhằm tăng cường quan hệ hai Đảng thời gian tới.

MINH DUY