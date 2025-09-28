Việt - Nga thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều 28-9, tại Nhà Quốc hội, sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Volodin đã tiến hành hội đàm.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Nga thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 4 Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga từ ngày 28 đến ngày 29-9.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong khuôn khổ chuyến thăm, chiều 28-9, tại Nhà Quốc hội, sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin đã tiến hành hội đàm.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Chủ tịch Duma Quốc gia Nga là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng, góp phần củng cố hơn nữa quan hệ chặt chẽ, tin cậy và hiệu quả giữa hai nước nói chung và hợp tác trên kênh Nghị viện nói riêng, đặc biệt là trong năm hai nước kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực trong vòng 1 năm qua; đề nghị Duma Quốc gia Nga tăng cường hợp tác, phối hợp với Quốc hội Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm triển khai sáng kiến “Quốc hội thông minh”, hoàn thiện cơ sở pháp lý, ủng hộ và hỗ trợ các cơ quan, tổ chức hai nước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực, nhất là về kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng, KH-CN, GD-ĐT, văn hóa và giao lưu nhân dân…

Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Ảnh VIẾT CHUNG

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin khẳng định, cá nhân ông và Duma Quốc gia Nga luôn ủng hộ thúc đẩy quan hệ hợp tác mọi mặt với Việt Nam, sẵn sàng cùng Quốc hội Việt Nam ủng hộ hai nước không ngừng mở rộng các cơ chế và các hướng hợp tác mới.

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo ghi nhận vai trò quan trọng của cơ chế hợp tác Ủy ban liên Nghị viện trong việc giám sát, đôn đốc và hỗ trợ chính phủ thực hiện hiệu quả các thỏa thuận, cam kết cấp cao; đặc biệt là các nội hàm của Tuyên bố về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga giai đoạn hợp tác mới được thông qua trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Nga Putin và chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin thăm Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, chiều 28-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo đó, hai bên bày tỏ sẵn sàng phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm tiếp tục khai thông hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, trong đó có việc triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu. Hai bên ghi nhận những kết quả tích cực đạt được trong lĩnh vực năng lượng - dầu khí, cũng như trong thúc đẩy hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam; ủng hộ các cơ quan chuyên môn hai nước tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc, đa dạng hơn các hình thức tiếp xúc để kịp thời trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp; hoan nghênh các cơ quan, ủy ban của Quốc hội, các nhóm nghị sĩ hữu nghị tăng cường giao lưu, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau...



Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin. Ảnh: QUANG PHÚC

Cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, đã diễn ra phiên họp lần thứ 4 của Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga. Kết thúc phiên họp, hai bên đã thống nhất thông qua thông cáo chung về kết quả của phiên họp, trong đó xác định rõ định hướng hợp tác liên Nghị viện giữa hai nước trong thời gian tới, phù hợp với tính chất quan hệ song phương và nhu cầu của cả hai bên trong bối cảnh mới.

Phiên họp lần thứ 5 của Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga sẽ được luân phiên tổ chức tại Liên bang Nga vào năm 2026.

Trong chiều 28-9, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga đã thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và thăm Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

PHAN THẢO - BÍCH QUYÊN