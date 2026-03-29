Vietcombank phát động Giải chạy “Vietcombank Run & Share 2026”

Giải chạy trực tuyến “Vietcombank Run & Share 2026: Vạn trái tim - Một niềm tin” chính thức được phát động từ ngày 28-3 đến 20-4-2026, với mục tiêu quy đổi thành tích chạy bộ trên toàn hệ thống Vietcombank thành nguồn lực đóng góp cho Quỹ học bổng “Vững tương lai”. Mỗi kilomet hợp lệ tương ứng 5.000 đồng, hướng tới tổng giá trị gây quỹ tối đa 11 tỷ đồng - một trong những điểm nhấn nổi bật của mùa giải năm nay.

Ông Hồng Quang, Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank phát biểu khai mạc Giải chạy

Lễ phát động chương trình được tổ chức sáng 28-3-2026 tại Trụ sở chính Vietcombank (198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội), với sự tham dự của lãnh đạo ngân hàng, đại diện các cơ quan, tổ chức và đông đảo cán bộ, người lao động. Sau lễ phát động, giải chạy được triển khai trên toàn hệ thống dưới hình thức trực tuyến, cho phép người tham gia chủ động lựa chọn thời gian, địa điểm luyện tập và ghi nhận kết quả qua nền tảng công nghệ, kết nối hàng chục nghìn người tham gia trên khắp cả nước.

Điểm đặc biệt của “Vietcombank Run & Share” nằm ở cơ chế quy đổi thành tích thành giá trị xã hội. Theo đó, mỗi kilomet hợp lệ được chuyển đổi thành 5.000 đồng đóng góp vào Quỹ “Vững tương lai” -quỹ học bổng dành cho học sinh, sinh viên được Vietcombank thành lập năm 2023, nhân dịp ngân hàng kỷ niệm 60 năm và vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động. Tổng giá trị quy đổi của toàn giải dự kiến đạt tối đa 11 tỷ đồng, tương ứng với hàng triệu kilomet được tích lũy từ những bước chân của người tham gia.

Khoảnh khắc lãnh đạo Vietcombank cùng các đại biểu, khách mời và cán bộ, người lao động đồng loạt giơ cao tay khởi động “Vietcombank Run & Share 2026” – nơi mỗi bước chạy bắt đầu một hành trình sẻ chia

Song hành với đó, hệ thống cự ly được thiết kế mang ý nghĩa biểu tượng, gắn với các dấu mốc quan trọng của đất nước và ngành ngân hàng: 51km - kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; 63km - kỷ niệm ngày thành lập Vietcombank; 75km - kỷ niệm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam; cùng các cự ly 80km, 95km, 96km, 97km, 136km… tương ứng với những sự kiện lịch sử tiêu biểu. Đặc biệt, cự ly 202,6 km được lựa chọn như một biểu tượng cho tinh thần chinh phục và khát vọng bứt phá trong năm 2026, góp phần tạo nên chiều sâu ý nghĩa cho mỗi hành trình cá nhân.

Nếu mỗi bước chạy là một nỗ lực cá nhân, thì khi cộng hưởng lại, đó trở thành một hành trình chung vì cộng đồng. Thông qua Quỹ “Vững tương lai”, chương trình hướng tới hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên - lĩnh vực được Vietcombank duy trì bền bỉ theo mục tiêu xuyên suốt trong nhiều năm qua.

Đại diện Ban lãnh đạo Vietcombank cùng các đại biểu và VĐV chụp hình tại lễ phát động, thể hiện tinh thần quyết tâm chinh phục các cự ly của giải chạy “Vietcombank Run & Share 2026: Vạn trái tim - Một niềm tin”

Giai đoạn 2023-2025, “Vietcombank Run & Share” gây quỹ hơn 32 tỷ đồng, trong đó hơn 23 tỷ đồng đã được trao thành học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó. Con số này cho thấy hiệu quả thực chất của mô hình kết nối hoạt động nội bộ với trách nhiệm cộng đồng.

Qua các mùa giải, “Vietcombank Run & Share” đã vượt ra ngoài khuôn khổ một hoạt động thể thao, trở thành một điểm kết nối nội bộ bền vững, nơi cán bộ, người lao động cùng chia sẻ mục tiêu chung. Từ các chi nhánh miền núi phía Bắc đến đồng bằng sông Cửu Long, từ những cung đường đô thị đến vùng nông thôn, hình ảnh người tham gia ghi nhận thành tích mỗi ngày đã tạo nên một dòng chảy liên tục của tinh thần tích cực và sẻ chia.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Hồng Quang, Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank chia sẻ: “Vietcombank Run & Share đã không còn là một giải chạy đơn thuần mà đã trở thành một “điểm hẹn của lòng nhân ái”, một nét đẹp văn hóa không thể thiếu của mỗi cán bộ Vietcombank, của người thân, đối tác khách hàng của Vietcombank. Mỗi bước chạy của các bạn hôm nay, chính là “đôi cánh” nâng bước cho những giấc mơ ngày mai của các em học sinh được bay cao, bay xa.

Giáo dục luôn được xem là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển của mỗi quốc gia nên thông qua Quỹ “Vững tương lai”, Vietcombank mong muốn không một mầm xanh nào bị bỏ lại vì hoàn cảnh khó khăn; cùng hướng đến một xã hội văn minh, vững bền không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình tiếp cận tri thức”.

Đại diện lãnh đạo Vietcombank, các đại biểu, khách mời và vận động viên chính thức xuất phát, đánh dấu những bước chân đầu tiên của Giải chạy trực tuyến “Vietcombank Run & Share 2026: Vạn trái tim – Một niềm tin”

Ở một góc nhìn rộng hơn, “Vietcombank Run & Share” là cách tiếp cận ESG theo hướng gần gũi và thực chất: bắt đầu từ việc nâng cao sức khỏe người lao động, lan tỏa tinh thần tích cực và chuyển hóa thành những giá trị cụ thể cho cộng đồng. Những bước chạy không chỉ đo bằng kilomet, mà còn được đo bằng cơ hội học tập được mở ra, những ước mơ được tiếp sức.

Trải qua 63 năm phát triển, Vietcombank không chỉ khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng chủ lực của Việt Nam, mà còn kiên định theo đuổi 5 giá trị “Tin - Chuẩn - Mới - Bền - Nhân” trong mọi hoạt động. Những chương trình như “Vietcombank Run & Share” là minh chứng cho cách một tổ chức tài chính có thể đồng thời tạo ra giá trị kinh tế và giá trị xã hội, gắn tăng trưởng với trách nhiệm và nhân văn.

Hành trình “Vạn trái tim - Một niềm tin” vì thế không chỉ là một giải chạy. Đó là một cách để những bước chân cá nhân góp phần tạo nên những thay đổi bền bỉ và có ý nghĩa cho tương lai.)

QUỲNH TRANG