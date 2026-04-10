VietinBank lập “cú đúp” giải thưởng quốc tế về ngân hàng doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế khi đồng thời được vinh danh tại International Finance Awards 2025 với hai hạng mục: “Ngân hàng dành cho khách hàng doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam” và “Nền tảng số dành cho đơn vị chấp nhận thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

VietinBank được vinh danh tại International Finance Awards 2025 với hạng mục “Ngân hàng dành cho khách hàng doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam”

Việc hai năm liên tiếp giữ vững danh hiệu dành cho khách hàng doanh nghiệp là minh chứng cho quá trình chuyển đổi mạnh mẽ của VietinBank, từ nhà cung cấp dịch vụ tài chính sang đối tác đồng hành kiến tạo giá trị cho cộng đồng doanh nghiệp. Kết quả này phản ánh rõ định hướng phát triển lấy khách hàng làm trung tâm, công nghệ làm nền tảng.

Với tiềm lực tài chính vững mạnh, VietinBank ưu tiên nguồn lực để đáp ứng nhu cầu vốn của các ngành kinh tế trọng điểm. Đồng thời, ngân hàng đẩy mạnh cải tiến quy trình và ứng dụng số hóa, giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả.

VietinBank cũng đồng thời được vinh danh hạng mục “Nền tảng số dành cho đơn vị chấp nhận thanh toán tốt nhất Việt Nam”

Các nền tảng số do VietinBank phát triển hướng đến mô hình “tất cả trong một”, cho phép doanh nghiệp quản lý dòng tiền, theo dõi hoạt động kinh doanh trên một hệ thống thống nhất. Nhờ đó, doanh nghiệp tối ưu chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả quản trị và tập trung vào mục tiêu tăng trưởng.

Ở hạng mục nền tảng số, VietinBank được ghi nhận với giải pháp quản lý thanh toán toàn diện, hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát dòng tiền trong bối cảnh thanh toán không tiền mặt phát triển mạnh. Nền tảng giúp nâng cao năng lực quản trị tập trung, tăng tính linh hoạt và khả năng thích ứng.

Đáng chú ý, VietinBank Merchant Platform thiết lập chuẩn mực mới trong quản trị thanh toán, với các tính năng như quản trị đa kênh, phân tích dữ liệu thời gian thực, số hóa toàn diện và hệ tiện ích đa dạng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp.

“Cú đúp” giải thưởng quốc tế tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột và tầm ảnh hưởng của VietinBank trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Đồng thời, thể hiện chiến lược dài hạn trong việc tái định nghĩa dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số, hướng tới trở thành đối tác tài chính toàn diện, đồng hành cùng doanh nghiệp tối ưu nguồn lực và phát triển bền vững.

ĐÌNH DƯ