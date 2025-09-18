Viettel Cyber Security ghi nhận hơn 8.5 triệu tài khoản bị đánh cắp tại Việt Nam

Hội nghị Lãnh đạo cấp cao Công nghệ thông tin và An toàn thông tin - CIO CSO Summit 2025 với chủ đề “Chiến lược an ninh mạng - Kiến tạo tương lai bền vững trong kỷ nguyên vận hành quan trọng bởi AI” được tổ chức ngày 18-9 tại TPHCM.

Kỹ sư của Công ty TNHH MTV An ninh mạng Viettel giới thiệu hệ thống an toàn thông tin với khách dự sự kiện

Trước làn sóng tấn công mạng ngày càng biến đổi tinh vi cùng sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), Công ty TNHH MTV An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security - VCS) phối hợp với Tập đoàn IEC, dưới sự bảo trợ của Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đã tổ chức Hội nghị Lãnh đạo cấp cao Công nghệ thông tin và An toàn thông tin - CIO CSO Summit 2025 với chủ đề “Chiến lược an ninh mạng - Kiến tạo tương lai bền vững trong kỷ nguyên vận hành quan trọng bởi AI”.

Hội nghị được tổ chức tại TPHCM ngày thu hút đông đảo 300 khách mời tham gia bao gồm các nhà lãnh đạo CNTT và An toàn thông tin (ATTT) của cơ quan quản lý, các doanh nghiệp lớn và các chuyên gia công nghệ trong và ngoài nước... hướng đến mục tiêu đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp trong việc định hình chiến lược an ninh mạng dài hạn, chia sẻ các tri thức và kinh nghiệm thực tiễn, cũng như giới thiệu những công nghệ mới trong lĩnh vực.

Những năm gần đây, AI đã trở thành một trong những động lực công nghệ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, không chỉ mở ra khả năng dự báo, phát hiện và phản ứng sự cố nhanh hơn, chính xác hơn mà còn được tội phạm mạng tận dụng như một “vũ khí mới”.

Theo số liệu từ Viettel Threat Intelligence, trong 6 tháng đầu năm 2025, tại Việt Nam đã ghi nhận hơn 8.5 triệu tài khoản bị đánh cắp tại Việt Nam, gần 530.000 cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS), 191 vụ lộ dữ liệu với hơn 3 tỷ bản ghi, gấp ba lần so với cùng kỳ 2024. Đặc biệt, nhiều hình thức tấn công mới dựa trên AI đã xuất hiện, từ email lừa đảo được cá nhân hóa, deepfake giả mạo đến mã độc tự biến đổi, khiến các hệ thống phòng thủ truyền thống gặp nhiều thách thức và áp lực.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của CIO CSO Summit 2025 là sự ra mắt VCS Intel Hub- Cộng đồng chia sẻ tri thức an ninh mạng đầu tiên tại Việt Nam. Với triết lý “Together we are stronger”, nền tảng VCS Intel Hub được kỳ vọng sẽ kết nối doanh nghiệp, tổ chức và chuyên gia, chia sẻ và cung cấp các cảnh báo sớm, phối hợp ứng cứu và xây dựng hệ sinh thái tri thức nội địa, tạo điều kiện tối ưu để AI vận hành hiệu quả trong bối cảnh Việt Nam.

CIO CSO Summit 2025 được thiết kế như một diễn đàn toàn diện, kết hợp giữa góc nhìn chiến lược và thực tiễn vận hành. Trong Phiên toàn thể, toàn thể khách mời sẽ cùng cập nhật những xu hướng mới nhất về an ninh mạng toàn cầu và tác động của AI từ các tổ chức nghiên cứu quốc tế và từ cách tiếp cận của VCS.

Đồng thời, các chuyên gia VCS sẽ thực hiện demo các tính năng mới với sự tích hợp AI Agent trong các tình huống cụ thể như điều tra truy vết tự động, hợp nhất quản trị và xử lý rủi ro, hướng đến việc tăng tốc vận hành và tối ưu giám sát ATTT trong thực tế.

CIO CSO Summit 2025 một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong của Viettel Cyber Security trong lĩnh vực an ninh mạng tại Việt Nam. Với năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và hệ sinh thái giải pháp toàn diện, liên tục cập nhật xu hướng công nghệ mới, VCS không chỉ mang đến sự kiện năm nay những tri thức và kinh nghiệm thực tiễn quý báu, mà còn dẫn dắt cộng đồng doanh nghiệp định hình các chuẩn mực mới trong bảo mật.

