Viettel tham gia mạng lưới cung ứng sản phẩm quốc phòng và công nghệ cao của Ấn Độ

Ngày 10-11, trong khuôn khổ Triển lãm Quốc phòng và an ninh 2025 diễn ra tại Thái Lan, Tổng công ty Sản xuất thiết bị Viettel đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Ordefence Systems Limited (thuộc Adani - tập đoàn tư nhân hàng đầu Ấn Độ), nhằm phát triển và mở rộng mạng lưới cung ứng sản phẩm quốc phòng và công nghệ cao.

Đây là một bước tiến quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực quốc phòng và mở rộng thị trường toàn cầu của Viettel.

Đại tá Nguyễn Vũ Hà, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Tổng công ty Sản xuất thiết bị Viettel và Ordefence

Theo thỏa thuận, Tổng công ty Sản xuất thiết bị Viettel và Ordefence hướng tới xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược nghiên cứu, phát triển các giải pháp quốc phòng – an ninh thế hệ mới, đồng thời đẩy mạnh thương mại hóa những sản phẩm lưỡng dụng tại Việt Nam và các thị trường quốc tế tiềm năng.

Tận dụng lợi thế sản xuất trong nước, 2 doanh nghiệp dự kiến triển khai mô hình OEM (công ty sản xuất sản phẩm theo yêu cầu và thiết kế của đối tác, sau đó sản phẩm được bán dưới thương hiệu của đối tác đó) kết hợp chuyển giao và làm chủ công nghệ đối với các hệ thống, linh kiện và module thuộc dòng sản phẩm của Ordefence.

Bên cạnh đó, định hướng hợp tác còn bao gồm các hoạt động đào tạo chuyên sâu, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và trao đổi chuyên gia, góp phần nâng cao năng lực công nghệ và xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao. Với mạng lưới đối tác quốc tế phát triển mạnh mẽ, Ordefence sẽ đồng hành cùng Viettel mở rộng kênh phân phối và gia nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc phòng toàn cầu.

Tổng công ty Sản xuất thiết bị Viettel và Ordefence trao đổi văn bản thỏa thuận hợp tác chiến lược

Việc Viettel ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Ordefence đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Được biết đến là một trong những tập đoàn đa ngành lớn nhất của Ấn Độ, Adani có vị thế vững chắc trên thị trường quốc tế với doanh thu năm 2024 đạt 37,2 tỷ USD. Trong hệ sinh thái của Adani, Ordefence Systems Limited là một công ty con chiến lược thuộc lĩnh vực quốc phòng, chuyên cung cấp các thiết bị an ninh, vũ khí tiên tiến cho các lực lượng vũ trang. Thông qua hợp tác, Ordefence chia sẻ công nghệ lõi, kinh nghiệm phát triển, đồng thời chuyển giao sản xuất các dòng sản phẩm công nghệ cao phù hợp với năng lực của Tổng công ty Sản xuất thiết bị Viettel. Hai bên cũng phối hợp trong thiết kế, đào tạo chuyên môn, kỹ thuật và đánh giá tính khả thi thương mại cho từng giải pháp.

TRẦN BÌNH