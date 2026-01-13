Viettel tiên phong thực hiện Nghị quyết 57, hướng đến tập đoàn công nghệ toàn cầu vào 2030

Năm 2025, Viettel đã triển khai được 23.500 trạm 5G trên toàn quốc. Cùng với số trạm 5G triển khai năm 2024, Viettel đang sở hữu mạng lưới 5G lớn nhất Việt Nam với tổng số hơn 30.000 trạm, phủ sóng 90% diện tích ngoài trời và 70% diện tích trong nhà toàn quốc. Đây là những con số vượt mức cam kết của Viettel với Chính phủ và Bộ KH-CN trong việc triển khai hạ tầng 5G.

Làm chủ công nghệ lõi và hạ tầng số

Theo Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, trên tinh thần, mục tiêu của Nghị quyết 57 (Bộ Chính trị ban hành ngày 22-12-2024 về đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia), cùng với việc ban hành danh mục 11 nhóm công nghệ chiến lược, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 “phủ sóng 5G đạt 99% dân số”; Viettel đã đặt quyết tâm lớn cho việc phát triển công nghệ, phủ sóng mạng 5G tại Việt Nam.

Trung tướng Tào Đức Thắng chia sẻ về định hướng phát triển của Tập đoàn Viettel

Đến nay, Viettel đã làm chủ hoàn toàn hệ sinh thái sản phẩm mạng 5G. Các sản phẩm do Viettel phát triển đã được triển khai với quy mô lớn trên mạng lưới của Viettel tại Việt Nam và các thị trường Viettel đầu tư, trong đó có những hệ thống trên mạng lưới sử dụng 100% sản phẩm do Viettel phát triển, như hệ thống tính cước thời gian thực vOCS. Thiết bị 5G của Viettel đã bước đầu hợp tác với các doanh nghiệp tại Ấn Độ và UAE. Thời gian tới, Viettel sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ phát triển công nghệ 5G-Advanced/6G, đảm bảo song hành cùng thế giới.

Công nghệ 5G được Viettel đầu tư nghiên cứu, phát triển sớm và đến nay đã làm chủ hoàn toàn hệ sinh thái sản phẩm mạng 5G

Ngày 22-12-2025, Bộ KH-CN chính thức ghi nhận kết quả triển khai hạ tầng mạng viễn thông di động 5G của Viettel. Những bước tiến thần tốc về hạ tầng mạng lưới và thuê bao thể hiện sự quyết tâm của Viettel trong việc tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại để phát triển hạ tầng số quốc gia, tăng tốc phổ cập dịch vụ 5G, thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số theo đúng tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Mục tiêu trong năm 2026, Viettel sẽ triển khai thêm 15.000 trạm; nâng vùng phủ trong nhà, vùng sâu sâu từ 70% đến gần 85%.

Năm 2026, Viettel sẽ triển khai thêm ít nhất 15.000 trạm 5G trên toàn quốc

Cùng mạng 5G, trong Nghị quyết 57, lĩnh vực bán dẫn được xác định là một trong những công nghệ chiến lược cần đầu tư mạnh mẽ và có bước đi dài hạn. Đây cũng là lĩnh vực Viettel đang tập trung nguồn lực lớn, với mục tiêu đến năm 2030 làm chủ 100% khâu thiết kế và sản xuất một số dòng chip, như chip AI, chip IoT và các loại chip chuyên dụng khác. Hiện nay, Viettel đang trình đề án chiến lược phát triển chip bán dẫn theo Kế hoạch 1018 của Chính phủ và đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo các cấp có thẩm quyền để sớm triển khai.

Viettel cũng tập trung phát triển mạnh mạng cáp quang đến từng hộ gia đình, hướng tới năm 2030 sẵn sàng cung cấp dịch vụ băng rộng tốc độ gigabit/giây cho mọi người dân. Tháng 4-2025, Viettel khởi công trung tâm dữ liệu quy mô siêu lớn, thuộc tốp 10 khu vực Đông Nam Á tại TPHCM trên diện tích gần 4ha, tổng công suất thiết kế lên tới 140 MW với khoảng 10.000 rack. Tháng 8-2025, Viettel khởi công xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Viettel cùng với Trung tâm Dữ liệu Viettel siêu quy mô lớn nhất miền Bắc… Theo kế hoạch, từ đây đến 2030, Viettel sẽ xây dựng thêm 11 trung tâm dữ liệu quy mô lớn, tổng công suất hơn 350MW, chiếm trên 40% tổng công suất trung tâm dữ liệu của cả nước.

Mô hình Trung tâm Dữ liệu Viettel ở An Khánh (Hà Nội) được khởi công vào tháng 8-2025

Sau nghị quyết là hành động

Trung tướng Tào Đức Thắng nhận định, Nghị quyết 57 đã tạo nên sự chuyển động đồng bộ từ Trung ương đến các ngành, các địa phương. Quốc hội thông qua Nghị quyết 193 để mở cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Chính phủ ban hành Nghị quyết 03 để cụ thể hóa bằng chương trình hành động. Quân ủy Trung ương cũng kịp thời ban hành Nghị quyết 3488, đưa tinh thần của Nghị quyết 57 vào thực tiễn lĩnh vực quốc phòng – an ninh, thể hiện sự thống nhất và quyết liệt từ Trung ương đến các lực lượng nòng cốt.

Ngày 30-12-2025, Viettel đã thử nghiệm thành công mạng di động 5G Advanced với tốc độ đạt hơn 7,3 Gbps, gấp 6 lần tốc độ mạng 5G hiện nay tại Việt Nam

Trên tinh thần đó, Đảng ủy Tập đoàn Viettel đã hành động rất sớm, ban hành Nghị quyết 168 về đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Viettel giai đoạn 2025-2030 vào ngày 16-2-2025. Trong đó quy định hơn 160 nhiệm vụ trọng tâm, có tính thách thức và đột phá cao, thể hiện tinh thần “làm sớm, làm nhanh, làm đến cùng” của Viettel trong triển khai đường hướng, mục tiêu Nghị quyết 57 đặt ra.

Trong 2025, Viettel đã huy động mọi nguồn lực để hiện thực hóa các mục tiêu mà Nghị quyết 168 của Đảng ủy Tập đoàn đề ra. Sau gần 1 năm triển khai, đến nay Viettel đã đạt được những kết quả nhất định trong hoạt động sản xuất kinh doanh và nghiên cứu phát triển, với doanh thu tăng trưởng 2 con số.

“Mỗi doanh nghiệp cần tự đặt ra những mục tiêu mang tính thách thức, phù hợp với định hướng quốc gia và năng lực của mình. Khi thể chế đã thông, môi trường đã thuận, thì vai trò quyết định nằm ở sự chủ động, dấn thân và hiệu quả thực thi của doanh nghiệp. Với Viettel, chúng tôi xác định rõ: sau nghị quyết là hành động”, Trung tướng Tào Đức Thắng nhấn mạnh.

Đầu tư cho nghiên cứu, phát triển làm chủ công nghệ mới luôn được Viettel ưu tiên

2025 là năm đầu tiên toàn quốc triển khai Nghị quyết 57 cùng với việc sáp nhập nhiều bộ, ngành và tỉnh thành, từ đó đặt ra yêu cầu mới về hạ tầng, nền tảng số và các hệ thống phục vụ chỉ đạo, điều hành liên thông từ Trung ương đến cơ sở.

Quá trình này đều có vai trò tiên phong, chủ lực của Viettel. Viettel đã hoàn thiện và vận hành ổn định hệ sinh thái số cho các cơ quan Đảng và Quốc hội, đánh dấu kết quả quan trọng trong hiện đại hóa phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính trị. Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp, Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản, Hệ thống Bình dân học vụ số, App Quốc hội 2.0… đều được xây dựng đồng bộ, giúp tối ưu quy trình, tinh gọn thủ tục, tăng tính minh bạch và hiệu quả hoạt động.

“Viettel đã làm rất nhiệt tình và quyết liệt, vì sự phát triển của đất nước, vì sự phát triển của Quốc hội. Làm được những sản phẩm này thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ của Viettel”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá về các nền tảng chuyển đổi số Viettel phục vụ Quốc hội số.

Viettel cũng triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng và hệ thống điều hành tác nghiệp liên thông từ Trung ương tới địa phương, giúp vận hành ổn định mô hình chính quyền 2 cấp sau sáp nhập. Công cụ trợ lý ảo của Viettel giúp người dân giải đáp vướng mắc, tra cứu thông tin dễ dàng 24/7, nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí về đơn vị hành chính mới.

Cùng với các nền tảng điều hành mang tính cốt lõi, Viettel phát huy vai trò đồng hành tư vấn chiến lược dữ liệu cho nhiều bộ, ngành, từ đó thực hiện thành công các cơ sở dữ liệu quốc gia huyết mạch về đất đai, đảng viên, hộ tịch, giáo dục… góp phần trực tiếp tháo gỡ điểm nghẽn dữ liệu, tạo nền tảng cho Chính phủ số và kinh tế số.

Trung tướng Tào Đức Thắng phát biểu tại hội nghị quân chính Tập đoàn Viettel ngày 9-1

Tại hội nghị quân chính Tập đoàn Viettel ngày 9-1, Trung tướng Tào Đức Thắng cho cho biết, năm 2026 được nhìn nhận như một năm khai mở kỷ nguyên vươn mình, chuyển từ hoạch định tư duy, thể chế, định hướng sang tổ chức thực hiện. “Với Viettel, chiến lược đến 2030 trở thành tập đoàn công nghệ toàn cầu đã rõ, chúng tôi chọn phương châm năm 2026 tập trung vào hành động, cụ thể là “Chủ động hơn - Thần tốc hơn - Táo bạo hơn - Hiệu quả hơn”. Hiệu quả phải thấy được ở khách hàng, ở xã hội, ở đất nước - đó là những động lực để Viettel tiếp tục phát triển một cách bền vững”, Trung tướng Tào Đức Thắng nêu rõ.

Năm 2025, Viettel tiếp tục hoàn thành vượt kế hoạch tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, trong đó có nhiều lĩnh vực tăng trưởng cao. Cụ thể, doanh thu hợp nhất của Viettel năm 2025 là 220.400 tỷ đồng, hoàn thành 105,1% kế hoạch, tăng trưởng 13,8%; lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn đạt 57.800 tỷ đồng, đạt 108,3% kế hoạch, tăng trưởng 5%; nộp ngân sách Nhà nước 40.900 tỷ đồng… Các kết quả này giúp Viettel hoàn thành xuất sắc mục tiêu chiến lược giai đoạn 2021-2025, giữ vững vị thế là một trong những doanh nghiệp Nhà nước hiệu quả nhất. Theo Brand Finance, 2025 là năm thứ 10 liên tiếp Viettel giữ ngôi vị thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, đồng thời là thương hiệu viễn thông số 1 Đông Nam Á nhờ đầu tư công nghệ và khả năng lãnh đạo thị trường mạnh mẽ.

TRẦN LƯU