Vĩnh Long: Nhiều cửa hàng đã bán xăng E10 trở lại

Ngày 17-6, ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long cho biết, sau khi Báo SGGP phản ánh tình trạng 5 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tạm ngưng bán xăng sinh học E10 do khó khăn về nguồn cung, các đơn vị liên quan đã khẩn trương phối hợp tháo gỡ.

Cửa hàng xăng dầu Chính Phước (ấp Đông Hưng 1, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long) hiện còn gặp khó khăn nguồn cung

Theo đó, đến thời điểm hiện tại, số cửa hàng còn gặp khó khăn đã giảm xuống còn 2 điểm bán. Phần lớn các cửa hàng trước đó tạm ngưng bán xăng E10 đã được bổ sung nguồn hàng và hoạt động trở lại bình thường.

Hiện nay, cửa hàng xăng dầu Chính Phước (ấp Đông Hưng 1, phường Đông Thành) và cửa hàng xăng dầu Công ty Cổ phần Nhiên liệu và Dịch vụ Thanh Giang (ấp Mỹ Hòa, xã Hòa Hiệp) đang chờ nguồn cung từ các thương nhân đầu mối và đơn vị cấp hàng.

Trong đó, cửa hàng xăng dầu Chính Phước được cung ứng bởi Công ty Cổ phần Xăng dầu Quang Lộc và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SAIGON-ECO.

Đối với cửa hàng xăng dầu Công ty Cổ phần Nhiên liệu và Dịch vụ Thanh Giang, đơn vị đang được cấp hàng từ Công ty TNHH PETRO-SG, Chi nhánh Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội và Công ty TNHH Dương Đông Bình Phước.

Dự kiến, đến ngày 19-6, các cửa hàng mới có nguồn cung trở lại.

Theo ông Tuấn, đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến nguồn cung xăng dầu trên địa bàn, đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối để bảo đảm hoạt động cung ứng ổn định, không để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn hàng kéo dài, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại, sản xuất và kinh doanh của người dân.

Trước đó, ngày 15-6, Báo SGGP đã phản ánh việc 5 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh tạm ngưng bán xăng E10, do khó khăn trong việc tiếp cận nguồn hàng và mức chiết khấu thấp. Sau phản ánh, các ngành chức năng đã tăng cường rà soát, làm việc với doanh nghiệp cung ứng, sớm khắc phục tình trạng này.

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TÍN HUY