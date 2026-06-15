Vĩnh Long: Nhiều cửa hàng tạm ngưng bán xăng E10

Ngày 15-6, người dân phường Đông Thành (tỉnh Vĩnh Long) phản ánh, những ngày qua, nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tạm ngưng bán xăng E10.

Một cửa hàng xăng dầu trên địa bàn phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long tạm ngưng bán xăng E10

Ông Nguyễn Hải Đăng, người dân ngụ phường Đông Thành cho biết, 3 ngày qua, để đổ được xăng E10, ông phải ra đến tận cầu vượt quốc lộ 54 cách nhà khá xa. Việc mua bán rau của vợ chồng ông do đó liên tục bị chậm trễ, ế ẩm.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP ngày 15-6, ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long xác nhận, có một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tạm ngưng bán xăng E10.

Theo ông Tuấn, địa phương hiện ghi nhận 5 cửa hàng tạm ngừng bán xăng E10, gồm: Cửa hàng xăng dầu Công ty cổ phần nhiên liệu và dịch vụ Thanh Giang (ấp Mỹ Hòa, xã Hòa Hiệp); Cửa hàng xăng dầu Chính Phước (ấp Đông Hưng 1, phường Đông Thành); Cửa hàng xăng dầu Thanh Hiệp (ấp Hiếu Hiệp, xã Hiếu Phụng); Cửa hàng xăng dầu số 12 thuộc Công ty Sông Tiền Mekong (xã Nhơn Phú); Cửa hàng xăng dầu Đông Phương số 8 thuộc Công ty TNHH Đông Phương Petro (đường Nguyễn Huệ, phường Phú Khương).

Việc tạm ngưng bán xăng E10 chỉ xảy ra cục bộ ở một số cửa hàng, chưa phát hiện tình trạng khan hiếm xăng dầu trên diện rộng và không có hiện tượng đầu cơ, găm hàng.

Toàn tỉnh Vĩnh Long hiện có 1.003 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, trong đó có 989 cửa hàng kinh doanh xăng và dầu.

Ngoài 5 cửa hàng ngưng kinh doanh xăng E10, các cửa hàng còn lại đều có bán xăng E10

Về nguyên nhân thiếu hụt nguồn cung xăng E10, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long cho biết, năng lực pha chế và cung ứng xăng sinh học E5, E10 của một số thương nhân đầu mối chưa đáp ứng kịp nhu cầu thị trường trong từng thời điểm. Điều này dẫn đến khó khăn cục bộ trong việc tạo nguồn hàng ở một số khu vực.

Bên cạnh đó, chiết khấu bán lẻ xăng dầu thời gian qua liên tục ở mức thấp, có thời điểm chỉ từ 0-500 đồng/lít (giao hàng tại kho), ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả kinh doanh của các cửa hàng bán lẻ. Nhiều đơn vị gặp khó trong trang trải chi phí vận hành như tiền điện, nhân công, bảo dưỡng thiết bị và vận chuyển.

Để góp phần giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long khẳng định, ngành chức năng sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, tổng hợp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để kịp thời báo cáo Bộ Công thương và cơ quan có thẩm quyền. Cùng đó, địa phương sẽ đề xuất các giải pháp điều phối nguồn cung, nâng cao năng lực pha chế và cung ứng xăng sinh học E5, E10, nhằm bảo đảm hoạt động kinh doanh xăng dầu ổn định, thông suốt, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân.

TÍN HUY - TẤN THÁI