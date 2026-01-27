VN-Index giảm phiên thứ 6 do nhóm cổ phiếu Vingroup giảm sâu

VN-Index tiếp tục giảm nhưng số cổ phiếu tăng nhiều hơn cổ phiếu giảm.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 27-1 tiếp tục giảm mạnh, chủ yếu do nhóm cổ phiếu Vingroup lao dốc. Bộ 3 cổ phiếu: VHM giảm sàn, VIC giảm 5,6% và VPL giảm 1,7% đã lấy của VN-Index gần 23 điểm, trong khi chỉ số chốt phiên giảm hơn 13 điểm.

Nhóm cổ phiếu dầu khí tiếp tục bứt phá: GAS, PLX, PVD tăng trần, BSR tăng 3,12%, PVS tăng 3,55%, PVC tăng 3,85%...

Nhóm cổ phiếu tài chính (chứng khoán, ngân hàng) dù có sự phân hóa nhưng nhiều cổ phiếu ngân hàng đã bật tăng tích cực góp phần giúp chỉ số đỡ giảm sâu: VCB tăng 1,44%, SHB tăng 1,9%, HDB tăng 2,29%, MBB tăng 1,53%; TPB, CTG, LPB tăng gần 1%...

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu, tiêu dùng, công nghệ thông tin đều giao dịch tích cực: GVR tăng 3,1%, DCM tăng 2,87%, DPM tăng 1,3%; FRT tăng 6,62%, DBC tăng 3,63%, PAN tăng 2,58%; FPT tăng 3,65%...

Riêng nhóm cổ phiếu bất động sản, đầu tư công bị bán mạnh nên tiếp tục giảm: VHM, VCG giảm sàn, KDH giảm 3,44%, NVL giảm 3,8%, NLG giảm 4,43%, CII giảm 3,9%, VGC giảm 2,39%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 13,22 điểm (0,72%) còn 1.830,5 điểm với 138 mã giảm, 171 mã tăng và 70 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 5,54 điểm (2,24%) lên 252,84 điểm với 82 mã tăng, 57 mã giảm và 70 mã đứng giá. Thanh khoản giảm mạnh, tổng giá trị trên sàn HOSE gần 25.500 tỷ đồng, giảm 6.400 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản khoảng 27.000 tỷ đồng.

Khối ngoại đã quay lại bán ròng trên sàn HOSE hơn 128 tỷ đồng sau phiên mua ròng trước đó. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là VIC hơn 200 tỷ đồng, VCB hơn 185 tỷ đồng và VNM gần 146 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN