Kiều hối về TPHCM năm 2025 đạt hơn 10,3 tỷ USD

Chiều 22-1, bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 2, cho biết trong năm 2025, tổng lượng kiều hối chuyển về qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế trên địa bàn TPHCM đạt hơn 10,34 tỷ USD, tăng 8,3% so với năm 2024 (ở mức 9,55 tỷ USD). Kiều hối về TPHCM trong năm 2025 được chuyển chủ yếu qua tổ chức kinh tế với doanh số gần 7,43 tỷ USD, chiếm khoảng 71,8% tổng lượng kiều hối. Trong khi dòng tiền qua tổ chức tín dụng đạt gần 2,92 tỷ USD, tương đương 28,2%.

Theo bà Liên, kết quả này cho thấy dòng kiều hối về TPHCM tiếp tục giữ được đà tăng trưởng bền vững, bất chấp bối cảnh kinh tế - chính trị thế giới còn nhiều biến động, đồng thời khẳng định vai trò của TPHCM là địa bàn tiếp nhận kiều hối lớn nhất cả nước. Dòng kiều hối tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, khẳng định vai trò là nguồn ngoại tệ quan trọng, góp phần hỗ trợ cân đối cung - cầu ngoại tệ và ổn định thị trường tiền tệ.

Bà Liên cũng cho biết, cơ cấu kiều hối về TPHCM năm 2025 tiếp tục duy trì sự ổn định, trong đó, châu Á và châu Mỹ vẫn là hai thị trường chủ lực, chiếm hơn 80% tổng lượng kiều hối. Các thị trường châu Âu, châu Đại Dương và châu Phi ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, góp phần đa dạng hóa nguồn kiều hối, giảm phụ thuộc vào một số khu vực truyền thống.

Cụ thể, kiều hối từ khu vực châu Á đạt gần 5,06 tỷ USD, tương đương 48,9% tổng kiều hối về TPHCM, tăng 3,2% so với năm 2024. Tiếp đến là khu vực châu Mỹ với doanh số kiều hối đạt hơn 3,3 tỷ USD, chiếm 31,9% tổng lượng kiều hối, tăng 12%. Kiều hối từ châu Âu đạt 921,46 triệu USD, chiếm 8,9%, tăng 16%. Khu vực châu Đại Dương đạt 893,62 triệu USD, chiếm 8,6% tổng lượng kiều hối, tăng 15,1%. Đáng lưu ý, dù chỉ chiếm 1,7% tổng kiều hối, tương đương 173,35 triệu USD, nhưng kiều hối từ châu Phi ghi nhận mức tăng cao nhất, lên tới 39,3% so với năm trước.

Thông tin từ NHNN chi nhánh Khu vực 2 cũng cho biết, trong năm 2025, kiều hối chuyển về tỉnh Đồng Nai qua các tổ chức tín dụng đạt hơn 181 triệu USD.

