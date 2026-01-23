Nhà đầu tư chốt lời, nhóm cổ phiếu dầu khí lao dốc

VN-Index ghi nhận phiên giảm thứ 4 liên tục với sắc đỏ bao phủ và không ít cổ phiếu "nằm sàn".

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 23-1 tiếp tục đi xuống khi áp lực chốt lời của nhà đầu tư vẫn ở mức cao.

Nhóm cổ phiếu dầu khí lao dốc sau thời gian tăng nóng trước đó: BSR giảm sàn, OIL giảm 8,39%, PVD giảm 5,15%, PLX giảm 3,36%, PVS giảm 3,73%, PVT giảm 4,8%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản trừ bộ 3 cổ phiếu nhà Vingroup tăng (VHM tăng 1,66%, VIC tăng 2,67%, VRE tăng 1,73%) còn lại đồng loạt giảm mạnh: BCM giảm sàn, CEO giảm 5,83%, IDC giảm 4,01%, HDC giảm 4,39%, NLG giảm 3,57%, TCH giảm 4,36%...

Riêng nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) có sự phân hóa. Nhiều cổ phiếu còn giữ được sắc xanh góp phần giúp chỉ số đỡ giảm sâu: VAB tăng trần, TCB tăng 1,39%, HDB tăng 1,37%, BVB tăng 2,13%; TCX tăng 5,5%, VCI tăng 2,13%, ORS tăng 1,51%, VND tăng 1,04%. Ngược lại, VCB giảm 3,38%, STB giảm 1,42%, CTG giảm 2,26%, VPB giảm 2,4%, BID giảm 2,31%, LPB giảm 2,08%; VIX giảm 1,22%...

Ngoài ra, các nhóm cổ phiếu khác như tiêu dùng, nguyên vật liệu, công nghiệp cũng đồng loạt giảm, một số cổ phiếu giảm sâu như: VNM giảm 5,22%, PET giảm 6,61%, GVR giảm 5,38%, DPM giảm 5,03%, DCM giảm 5,01%, MSR giảm 4,73%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 11,94 điểm (0,63%) còn 1.870,79 điểm với 251 mã giảm, 81 mã tăng và 47 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 5,47 điểm (2,12%) còn 252,96 điểm với 118 mã giảm, 52 mã tăng và 48 mã đứng giá. Thanh khoản giảm, tổng giá trị trên sàn HOSE gần 29.400 tỷ đồng, giảm 3.400 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản gần 31.400 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 2 liên tục trên sàn HOSE nhưng tổng giá trị bán ròng giảm mạnh, chỉ hơn 19 tỷ đồng so với phiên trước gần 1.245 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu Blue-chips vẫn bị bán ròng mạnh: VCB hơn 350 tỷ đồng, VHM gần 170 tỷ đồng và CTG gần 226 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN