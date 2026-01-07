Tiền chảy mạnh vào chứng khoán, VN-Index tăng hơn 45 điểm

Chứng khoán bứt phá mạnh mẽ, VN-Index tiếp tục thiết lập đỉnh mới tại 1.861,58 điểm với đà tăng lan tỏa khắp thị trường.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 7-1 đánh dấu chuỗi 3 phiên tăng liên tiếp đầu tiên của thị trường chứng khoán trong năm 2026.

Sắc xanh và tím bao phủ thị trường. Trong đó, nhóm cổ phiếu năng lượng, đặc biệt là dầu khí tăng bứt phá với hàng loạt mã tăng trần: PLX, BSR, PVT, GAS, POW…

Nhóm cổ phiếu tài chính (bảo hiểm, chứng khoán, ngân hàng) cũng tiếp tục tăng. Trong đó, nhóm “cổ phiếu vua” hút được dòng tiền lớn nên nhiều cổ phiếu tăng mạnh, góp phần kéo VN-Index bứt tốc: BID tăng 5,27%, VCB tăng 4,01%, CTG tăng 3,45%, TPB tăng 2,35%, EIB tăng 2,59%... Riêng cổ phiếu STB đi ngược thị trường, giảm sát sàn với mức giảm 5,82%, xuống còn 53.400 đồng/cổ phiếu.

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng tăng mạnh: VHM tăng 5,43%, VIC tăng 3,41%, IDC tăng 6,58%, KHG tăng 2,5%, TCH tăng 2,03%, KBC tăng 2,43%...

Ngoài các nhóm cổ phiếu chính, nhóm cổ phiếu khác như công nghiệp, tiêu dùng, nguyên vật liệu, công nghệ thông tin cũng tăng tích cực.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 45,31 điểm (2,49%) lên 1.861,58 điểm với đến 256 mã tăng, chỉ có 79 mã giảm và 42 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 2,88 điểm (1,17%) lên 249,4 điểm với 105 mã tăng, 52 mã giảm và 55 mã đứng giá. Thanh khoản tăng mạnh, tổng giá trị trên sàn HOSE đạt gần 32.900 tỷ đồng, tăng 6.400 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản lên 34.100 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ ba liên tiếp trên sàn HOSE với tổng giá trị gần 264 tỷ đồng. Trong đó riêng cổ phiếu STB bị xả ròng gần 1.141 tỷ đồng. Nếu loại trừ giao dịch này, khối ngoại thực chất đã quay lại mua ròng sau hai phiên bán ròng trước đó.

NHUNG NGUYỄN