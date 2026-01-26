VN-Index giảm phiên thứ 5 liên tục

Dù đã thu hẹp đà giảm nhưng VN-Index vẫn ghi nhận phiên giảm thứ 5 trước áp lực bán áp đảo trên toàn thị trường.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 26-1 có thời điểm VN-Index giảm gần 38 điểm, sau đó chốt phiên còn giảm hơn 27 điểm. Thị trường chìm trong sắc đỏ, số cổ phiếu giảm gấp 4 lần số cổ phiếu tăng. Sắc xanh mắt mèo (giảm sàn) cũng đã xuất hiện ở nhiều nhóm ngành.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng giảm sâu gây áp lực lớn lên chỉ số: SHB giảm 3,37%, HDB giảm 4,22%, MBB giảm 3,15%, EIB giảm 4,21%, TCB giảm 2,33%, CTG giảm 2,05%, VIB giảm 1,97%, LPB giảm 1,18%, MSB giảm 1,61%...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng chìm trong sắc đỏ, đa số giảm trên 2%: VIX giảm 6,38%, VND giảm 464%, VCK giảm 2,11%, SSI giảm 2,82%, CTS giảm 3,5%, HCM giảm 3,17%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng lao dốc: KBC giảm sàn, CEO giảm 6,19%, NVL giảm 5,2%, DXG giảm 4,25%, TCH giảm 4,89%, KDH giảm 4,33%, VER giảm 432%, DIG giảm 3,42%...

Ngoài ra, các nhóm cổ phiếu khác như công nghiệp, nguyên vật liệu, tiêu dùng cũng giảm mạnh, nhiều cổ phiếu giảm sàn: VSC, VCG, PET, DGC, HAG…

Riêng nhóm cổ phiếu dầu khí là nhóm duy nhất còn giữ được sắc xanh trên thị trường: GAS tăng trần, PLX tăng 4,4%, PVS tăng 1,81%, PVT tăng 2,27%, PVC tăng 1,48%, BSR tăng gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 27,07 điểm (1,45%) còn 1.843,72 điểm với 264 mã giảm, 73 mã tăng và 45 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 5,66 điểm (2,24%) còn 247,3 điểm với 120 mã giảm, 36 mã tăng và 54 mã đứng giá. Thanh khoản giữ ở mức cao, tổng giá trị trên sàn HOSE gần 32.100 tỷ đồng. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản gần 34.000 tỷ đồng.

Trong khi nhà đầu tư trong nước bán tháo, khối ngoại lại quay lại mua ròng trên sàn HOSE với tổng giá trị mua ròng gần 433 tỷ đồng sau phiên bán ròng mạnh trước đó. Khối này tập trung mua nhóm cổ phiếu tài chính: BID hơn 218 tỷ đồng, VNM gần 186 tỷ đồng và VCI gần 149 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN