Ngày 15-1, hơn 582 triệu cổ phiếu KLB của Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) chính thức có giao dịch phiên đầu tiên trên sàn HOSE.

Kienlongbank (KLB) chính thức niêm yết trên HOSE ngày 15-1-2026

Phiên giao dịch đầu tiên trên HOSE của KLB đã khép lại giai đoạn tích lũy trên UPCoM.

Tại thời điểm niêm yết HOSE, tổng tài sản của Kienlongbank đã tăng gấp 3 lần so với giai đoạn đầu đăng ký giao dịch trên UPCoM, vượt 103.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi đánh cồng trong phiên giao dịch đầu tiên trên HOSE, ông Trần Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT Kienlongbank cho biết, đây không chỉ là một bước chuyển niêm yết, mà còn là bước tái cấu trúc quan trọng trong cách Kienlongbank kết nối với thị trường vốn, tạo tiền đề để Kienlongbank tham gia sâu hơn vào dòng chảy định giá và vận hành theo chuẩn mực niêm yết cao hơn, minh bạch hơn.

Ngân hàng cam kết tiếp tục vận hành trên nền tảng minh bạch, kỷ luật và trách nhiệm, sử dụng hiệu quả nguồn vốn của cổ đông, không ngừng nâng cao giá trị doanh nghiệp, đóng góp tích cực cho sự phát triển của thị trường tài chính và ngân hàng Việt Nam.

NHUNG NGUYỄN