VN-Index giảm điểm sau 3 phiên lập đỉnh

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 8-1 biến động mạnh khi áp lực chốt lời gia tăng, đặc biệt từ nhóm cổ phiếu Vingroup. VN-Index có thời điểm bật tăng gần 26 điểm nhưng nhanh chóng đảo chiều, chốt phiên giảm hơn 6 điểm, tương đương mất 32 điểm so với đỉnh trong phiên.

Chỉ riêng 4 cổ phiếu Vingroup giảm sâu (VHM và VRE giảm sàn, VIC giảm 1,3%, VPL giảm 6,4%) đã lấy của VN-Index gần 17 điểm. Nếu không chịu sức ép của nhóm cổ phiếu này, VN-Index đã tăng phiên thứ 4 liên tục.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng có sự phân hóa nhưng cổ phiếu tăng nhiều và mạnh hơn góp phần giúp chỉ số đỡ giảm sâu: VCB tăng trần, BID tăng 5,13%, CTG tăng 2%, TPB tăng 1,15%; MSB, STB, SHB, EIB tăng gần 1%. Ngược lại, HDB giảm 1,03%, TCB giảm 1,1%; MBB, ACB, VIB, OCB, LPB, ABB giảm gần 1%.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán nghiêng lại về sắc xanh: SSI tăng 1,5%, VND tăng 2,59%, TCX tăng 3,69%, HCM tăng 1,12%, SHS tăng 1,55%; VIX, MBS tăng gần 1%.

Nhóm cổ phiếu năng lượng cũng tiếp tục tăng tích cực: GAS tăng 3,5%, POW tăng 2,94%, BSR tăng 3,62%, PVS tăng 3,33%, PVD tăng 1,33%, PVT tăng 1,22%, PVC tăng 2,42%...

Riêng nhóm cổ phiếu bất động sản lại nghiêng về sắc đỏ: ngoài nhóm cổ phiếu Vingroup giảm mạnh, đa số các cổ phiếu cũng giảm điểm: IDC giảm 2,57%, DXG giảm 1,49%, KDH giảm 2,71%, PDR giảm 1,6%, VPI giảm 2,46%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 6,02 điểm (0,32%) còn 1.855,56 điểm với 183 mã giảm, 144 mã tăng và 53 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 0,30 điểm (0,12%) còn 249,10 điểm với 72 mã giảm, 77 mã tăng và 65 mã đứng giá. Lực chốt lời lớn khiến thanh khoản tăng mạnh, tổng giá trị trên sàn HOSE hơn 40.100 tỷ đồng, tăng khoảng 12.600 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt gần 42.500 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 3 liên tục trên sàn HOSE nhưng giá trị bán ròng giảm mạnh, chỉ gần 71 tỷ đồng. Trong đó, cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất là MCH gần 718 tỷ đồng, tiếp đến là VHM gần 335 tỷ đồng và ACB hơn 83 tỷ đồng.

