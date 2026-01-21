Cổ phiếu dầu khí tăng mạnh

Dù phục hồi 28 điểm trong phiên nhưng VN-Index vẫn ghi nhận phiên giảm điểm thứ 2 trước áp lực chốt lời ở vùng đỉnh. Số cổ phiếu giảm áp đảo thị trường.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 21-1 tiếp tục rung lắc mạnh. VN-Index có thời điểm giảm gần 35 điểm nhưng lực cầu khá tốt kéo VN-Index chốt phiên thu hẹp đà giảm còn hơn 8 điểm, tức phục hồi khoảng 28 điểm so với số điểm thấp nhất phiên.

Trong đó, nhóm dầu khí hút được dòng tiền lớn nên quay đầu tăng mạnh, đi ngược toàn bộ thị trường chung: BSR tăng kịch trần, GAS tăng 5,26%, PVS tăng 7,81%, PVC tăng 6,47%, PVD tăng 3,39%...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán giảm sâu: HCM giảm kịch sàn, VIX giảm 4,7%, SSI giảm 2,76%, SHS giảm 3,54%, VND giảm 3,06%, CTS giảm 2,69%, MBS giảm 2,95%...

Nhóm ngân hàng có sự phân hóa nhưng sắc đỏ nhiều hơn: MBB giảm 1,46%, VPB giảm 2,35%, EIB giảm 3,06%, VIB giảm 1,39%, TPB giảm 1,43%; MBB, TCB, MSB, BID, ACB giảm gần 1%. Ở chiều ngược lại có STB tăng trần, LPB tăng 1,42%, CTG tăng 1,39%, HDB tăng gần 1%.

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng nghiêng về sắc đỏ: SZC giảm 4,15%, BCM giảm 4,63%, KDH giảm 2,05%, DXG giảm 1,62%, NLG giảm 2,61%, TCH giảm 2,89%, KHG giảm 2,41%...

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu tiêu dùng, công nghiệp cũng giảm mạnh: VNM giảm 4,22%, SAB giảm 3,25%, GEX giảm 4,27%, VSC giảm 3,43%, CII giảm 3,24%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 8,34 điểm (0,15%) còn 1.885,44 điểm với 246 mã giảm, 96 mã tăng và 36 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 0,45 điểm (0,18%) còn 252,66 điểm với 99 mã giảm, 66 mã tăng và 50 mã đứng giá. Thanh khoản giữ ở mức cao, tổng giá trị trên sàn HOSE gần 36.400 tỷ đồng, giảm 600 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản gần 39.200 tỷ đồng.

Sau phiên bán ròng mạnh hôm trước, khối ngoại đã quay lại mua ròng trên sàn HOSE gần 20 tỷ đồng. Trong đó, top 3 cổ phiếu được mua ròng là GMD với gần 130 tỷ đồng, KBC gần 104 tỷ đồng và VHM gần 96 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN