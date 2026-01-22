Cổ phiếu bất động sản tăng mạnh

Dù VN-Index ghi nhận phiên giảm điểm thứ 3 nhưng sắc xanh lại chiếm áp đảo. Thậm chí sắc tím đã xuất hiện ở nhiều nhóm ngành như bất động sản, phân bón, công nghiệp...

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 22-1 tiếp tục giảm. Các cổ phiếu góp phần kéo VN-Index giảm là: GAS giảm 4,7%, VCB giảm 2,5%, VHM giảm 2%, BID giảm 1,9%, PLX giảm 4,4%, FPT giảm 1,4%...

Về cơ cấu các nhóm ngành, đa số các nhóm ngành đều tăng. Trong đó, nhóm cổ phiếu bất động sản bật tăng nhất sau thời gian giảm sâu trước đó: CEO, HDC, DIG tăng trần, TCH tăng 6,29%, NTL tăng 6,63%, PDR tăng 4,6%, NLG tăng 3,36%, DXG tăng 3,62%, KDH tăng 2,09%...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng nghiêng về sắc xanh: VIX tăng 1,03%, VND tăng 1,05%, SHS tăng 1,57%, CTS tăng 1,27%; SSI, VCI, MBS, VCK, TCX, FTS tăng gần 1%.

Riêng nhóm ngân hàng có sự phân hóa mạnh mẽ. Nhóm ngân hàng Nhà nước đồng loạt giảm: VCB giảm 2,47%, BID giảm 1,89%, MBB và CTG giảm gần 1%, trong khi đó các ngân hàng tư nhân tăng: STB tăng 2,25%, TPB tăng 1,16%, SSB tăng 1,72%; TCB, VPB, HDB, EIB, LPB tăng gần 1%.

Ngoài ra, các nhóm ngành khác như công nghiệp, nguyên vật liệu, tiêu dùng cũng giao dịch tích cực. Trong đó có nhiều cổ phiếu tăng kịch biên độ: CII, VOS, DGC, DCM, HHS…

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 2,71 điểm (0,14%) còn 1.882,73 điểm nhưng chỉ có 92 mã giảm, có đến 238 mã tăng và 52 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 5,77 điểm (2,28%) lên 258,43 điểm với 92 mã tăng, 71 mã giảm và 51 mã đứng giá. Tổng giá trị trên sàn HOSE khoảng 33.600 tỷ đồng, giảm 2.800 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản gần 36.100 tỷ đồng.

Khối ngoại quay lại bán ròng trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 1.245 tỷ đồng. Khối này tập trung bán nhóm cổ phiếu Blue-chips: VNM hơn 451 tỷ đồng, VCB gần 335 tỷ đồng và VIC gần 215 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN