Bộ Tài chính công bố các thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực tài sản mã hóa

Chiều 20-1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN, Bộ Tài chính) thông tin về việc Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới ban hành thí điểm trong lĩnh vực tài sản mã hóa.

Theo đó, để triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, ngày 20-1, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 96/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thí điểm trong lĩnh vực tài sản mã hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Theo quyết định, 3 thủ tục hành chính mới được ban hành trong lĩnh vực tài sản mã hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính bao gồm: cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa; điều chỉnh giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa; thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Việc tiếp nhận hồ sơ các thủ tục hành chính nêu trên sẽ bắt đầu từ ngày 20-1-2026.

LƯU THỦY