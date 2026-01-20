Kinh tế

Tài chính- Chứng khoán

Bộ Tài chính công bố các thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực tài sản mã hóa

SGGPO

Chiều 20-1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN, Bộ Tài chính) thông tin về việc Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới ban hành thí điểm trong lĩnh vực tài sản mã hóa.

Theo đó, để triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, ngày 20-1, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 96/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thí điểm trong lĩnh vực tài sản mã hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Theo quyết định, 3 thủ tục hành chính mới được ban hành trong lĩnh vực tài sản mã hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính bao gồm: cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa; điều chỉnh giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa; thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Việc tiếp nhận hồ sơ các thủ tục hành chính nêu trên sẽ bắt đầu từ ngày 20-1-2026.

Tin liên quan
LƯU THỦY

Từ khóa

Quyết định số 96/QĐ-BTC Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP Mã hóa Bộ trưởng Tài chính Thí điểm Thủ tục hành chính Giấy phép Bộ Tài chính

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn