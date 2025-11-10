VN-Index giảm thêm gần 19 điểm

Chứng khoán chìm trong sắc đỏ

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch đầu tuần ngày 10-11, dù phần lớn giao dịch trong sắc đỏ nhưng có thời điểm VN-Index đã quay đầu tăng gần 11 điểm, lấy lại mốc 1.600 điểm nhờ dòng tiền bắt đáy vào thị trường, đặc biệt chảy vào nhóm cổ phiếu chứng khoán. Tuy nhiên, áp lực bán ồ ạt bất ngờ cuối phiên khiến VN-Index nhanh chóng quay đầu về sát 1.580 điểm.

Nhóm cổ phiếu bất động sản và đầu tư công giảm sâu nhất: VHM giảm 5,54%, VRE giảm 4,94%, NVL giảm 5,38%, KBC giảm 4,14%, KHG giảm 3,18%, DXG giảm 3,44%, NLG giảm 3,1%; HHV giảm 5,04%, CII giảm 2,19%...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng nghiêng về sắc đỏ, gây áp lực lớn lên chỉ số: CTG giảm 2,04%, EIB giảm 3,03%, LPB giảm 2,03%, SSB giảm 2,03%, HDB giảm 1,33%; ACB, MBB, BID, VIB giảm gần 1%.

Riêng nhóm cổ phiếu chứng khoán có sự phân hóa nhưng nghiêng về sắc xanh nhiều hơn: SSI tăng 1,97%, HCM tăng 1,6%, MBS tăng 1,4%; VND, TCX, VND, VDS tăng gần 1%. Ngược lại, VIX giảm 4,49%, CTS giảm 1,42%; VCI, FTS giảm gần 1%.

Ngoài ra, một số cổ phiếu vốn hóa lớn giảm mạnh: GEX giảm sàn, FPT giảm 4,75% cũng góp phần kéo VN-Index giảm gần 19 điểm.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 18,56 điểm (1,16%) còn 1.580,54 điểm với 202 mã giảm, 101 mã tăng và 66 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 1,93 điểm (0,74%) còn 258,18 điểm với 94 mã giảm, 49 mã tăng và 58 mã đứng giá. Nhà đầu tư vẫn e dè khiến thanh khoản thị trường ở mức thấp. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ khoảng 21.300 tỷ đồng. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chỉ khoảng hơn 23.100 tỷ đồng.

Khối ngoại cũng nối dài chuỗi bán ròng trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 177 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN