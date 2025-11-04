VN-Index tăng gần 35 điểm sau 3 phiên giảm

Việc khối ngoại quay lại mua ròng khi VN-Index chạm mốc 1.600 điểm là yếu tố khiến chỉ số này đảo chiều tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày 4-11.

Sau khi giao dịch “giằng co” trong phần lớn thời gian phiên sáng, VN-Index bất ngờ bị kéo lùi về mốc 1.600 điểm trước áp lực xả hàng ồ ạt từ bên nắm giữ. Tuy nhiên, ở thời điểm khó khăn nhất, nhiều mã cổ phiếu có vốn hóa lớn bất ngờ nhận được dòng tiền bắt đáy.

Đáng chú ý, tham gia vào cuộc đua bắt đáy còn có dòng tiền từ nhà đầu tư ngoại. Sau chuỗi 4 phiên bán ròng, khối ngoại bất ngờ chuyển hướng mua ròng hơn 1.200 tỷ đồng trên sàn HOSE phiên hôm nay.

Theo thống kê, nhóm cổ phiếu được khối ngoại gom mạnh nhất là VIX (326 tỷ đồng). Tiếp sau là các mã VPB, MSN, ACB, VCI. Chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng các mã ngân hàng như: HDB, STB, TCB, VCB.

Sự trở lại của khối ngoại này đã phần nào giúp thị trường cải thiện được thanh khoản so với các phiên trước. Cụ thể, phiên hôm nay ghi nhận 1,2 tỷ cổ phiếu khớp lệnh, tương đương giá trị giao dịch đạt 34.245 tỷ đồng.

Không chỉ giúp bảng điện lấy lại sắc xanh, dòng tiền bắt đáy còn kéo VN-Index bật tăng gần 35 điểm (tương đương 2,16%) và đóng cửa ở mức xấp xỉ 1.652 điểm. Bảng điện HOSE ghi nhận 189 mã tăng, 117 mã giảm và 58 mã đi ngang.

Đóng góp điểm số nhiều nhất phiên hôm nay là các mã VIC, VPB, TCB, CTG, MBB, VHM, VCB, TCX, BID, HPG, VRE… Chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu hãm đà tăng của VN-Index là FPT, GAS VPL, PNJ, FRT, GMD.

Sắc xanh từ sàn TPHCM nhanh chóng lan tỏa đến sàn Hà Nội. Kết phiên hôm nay, 2 chỉ số của sàn này là HNX Index và UPCoM Index tăng lần lượt là 2,6% và 0,57%.

ĐỨC MẠNH