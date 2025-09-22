VN-Index tiếp tục giảm phiên thứ 5

VN-Index chốt phiên đầu tuần với mức giảm hơn 24 điểm, thu hẹp đáng kể so với mức giảm gần 42 điểm trong phiên, đánh dấu chuỗi 5 phiên lao dốc liên tiếp.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày đầu tuần (22-9) dù đã được thu hẹp đà giảm gần 1 nửa khi chốt phiên nhưng bảng điện vẫn bao phủ bởi sắc đỏ.

Nhóm cổ phiếu bất động sản giữ được nhiều sắc xanh vì vẫn hút được dòng tiền. Trong đó nhiều cổ phiếu tăng mạnh: CEO tăng 3,27%, PDR tăng 2,13%, DIG tăng 1,22%, KBC tăng 2,22%, HDC tăng 1,56%, TCH tăng 1,92%, TAL tăng 2,33%. Ngược lại: bộ 3 cổ phiếu Vingroup giảm mạnh (VIC giảm 2,87%, VHM giảm 2,16%, VRE giảm 2,21%), NVL giảm 2,19%, DXG giảm 1,74%, IJC giảm 3,6%, IDC giảm 2,17%, SCR giảm 3,06%...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng chỉ còn một số cổ phiếu giữ được sắc xanh: BID tăng 3,02%, TPB tăng 2,15%, NAB tăng 1,35%; còn lại đồng loạt giảm mạnh: EIB giảm 4,21%, HDB giảm 3,97%, CTG giảm 3,71%, VPB tăng 2,96%, VIB giảm 2,71%, TCB giảm 2,34%, SHB giảm 1,97%, MBB giảm 1,88%, VCB giảm 1,59%...

Nhóm chứng khoán cũng giảm sâu: ORS giảm 4,44%, SSI giảm 2,6%, VCI giảm 2,58%, SHS giảm 3,59%, HCM giảm 2,25%, VDS giảm 4,03%, MBS giảm 3,07%, FTS giảm 2,43%, CTS giảm 2,92%...

Ngoài ra, các nhóm cổ phiếu khác như thép, tiêu dùng, công nghệ thông tin cũng giảm mạnh: NKG giảm sàn, HPG giảm 2,91%, HSG giảm 1,81%; MWG giảm 2,67%, DGW giảm 3,36%, HUT giảm 3,16%, MSN giảm 2,38%, DBC giảm 2,33%; FPT giảm 3,2%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 24,17 điểm (1,46%) còn 1.634,45 điểm với 262 mã giảm, 72 mã tăng và 41 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 2,01 điểm (0,73%) còn 274,23 điểm (0,73%) với 95 mã giảm, 53 mã tăng và 68 mã đứng giá.

Thanh khoản tăng, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 35.800 tỷ đồng, tăng 6.600 tỷ đồng so phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản gần 38.300 tỷ đồng, tăng 7.500 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng lớn, gần 1.734 tỷ đồng. TOP 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là VHM gần 408 tỷ đồng, VIC gần 328 tỷ đồng và CTG gần 277 tỷ đồng.