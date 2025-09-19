Khối ngoại bán ròng hơn 2.800 tỷ đồng trên sàn HOSE

VN-Index chốt phiên cuối tuần trong sắc đỏ, ghi nhận 4/5 phiên giảm trong tuần này. Áp lực cung vẫn còn trong khi lực cầu yếu khiến chỉ số tiếp tục lùi bước. Trong đó, VIC tăng 5,66 điểm, giúp VN-Index thu hẹp gần 8 điểm giảm.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 19-9 vẫn diễn ra sự rung lắc mạnh vì là phiên cơ cấu danh mục của Quỹ ETF. VN-Index có thời điểm giảm gần 22 điểm sau đó thu hẹp đà giảm còn gần 7 điểm khi chốt phiên.

Nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn hút được dòng tiền nên đa số giữ được đà tăng, trong đó nhiều cổ phiếu tăng mạnh: QCG tăng trần, NVL tăng 5,63%, VIC tăng 5,66%, CEO tăng 3,38%, KDH tăng 2,69%, SCR tăng 2,08%, DIG tăng 1,45%, HDC tăng 1,15%; PDR, DXG tăng gần 1%...

Trong khi đó, nhóm tài chính, đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh gây áp lực lớn lên chỉ số: STB giảm 3,16%, BID giảm 2,45%, TCB giảm 1,03%, VCB giảm 1,41%, HDB giảm 1,63%, VIB giảm 1,22%, EIB giảm 2,06%, VPB giảm 1,3%...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng giảm sâu: VIX giảm 4,86%, VND giảm 2,78%, VCI giảm 1,5%, ORS giảm 1,68%, SSI giảm 1,1%...

Nhóm cổ phiếu tiêu dùng, năng lượng cũng nghiêng về sắc đỏ: VNM giảm 2,52%, VHC giảm 1,73%, SAB giảm 1,71%; BSR giảm 3,17%, PVD giảm 1,09%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 6,56 điểm (0,39%) còn 1.658,62 điểm với 189 mã giảm, 133 mã tăng và 58 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 0,68 điểm (0,25%) còn 276,24 điểm với 94 mã giảm, 62 mã tăng và 55 mã đứng giá. Thanh khoản cải thiện, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE khoảng 29.200 tỷ đồng, tăng 1.400 tỷ đồng so phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản gần 30.700 tỷ đồng, tăng 600 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng “khủng”, gần 2.823 tỷ đồng và vẫn tập trung “xả hàng” nhóm cổ phiếu Blue-chips. TOP 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là VHM 468 tỷ đồng, SSI gần 297 tỷ đồng và STB gần 283 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN