Kinh tế

Tài chính- Chứng khoán

Cổ phiếu VIC tăng sát trần, VN-Index vẫn điều chỉnh phiên thứ hai liên tiếp

SGGPO

Ngày 17-9, thị trường chứng khoán tiếp tục ghi nhận phiên giảm điểm thứ hai liên tiếp, dù cổ phiếu VIC tăng sát trần, góp phần nâng VN-Index hơn 7 điểm. Áp lực bán gia tăng cuối phiên khiến chỉ số này không giữ được sắc xanh.

Chốt phiên, VN-Index giảm 9,93 điểm (0,59%) xuống còn 1.670,97 điểm với 201 mã giảm, 119 mã tăng và 54 mã đứng giá. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 1,35 điểm (0,48%) còn 277,63 điểm với 114 mã giảm, 69 mã tăng và 43 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường suy yếu đáng kể. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ đạt gần 32.500 tỷ đồng, giảm hơn 9.600 tỷ đồng so với phiên trước. Tính chung cả hai sàn, thanh khoản khoảng 36.400 tỷ đồng, giảm 8.300 tỷ đồng so với phiên trước.

Áp lực giảm điểm chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng khi đồng loạt điều chỉnh mạnh: CTG giảm 2,1%, VPB giảm 2,21%, MBB giảm 1,82%, TCB giảm 1,65%, HDB giảm 1,28%, VIB giảm 1,9%, VCB giảm 1,22%, TPB giảm 1,78%, BID giảm 2,5%...

Nhóm chứng khoán cũng giao dịch kém tích cực: SSI giảm 2,4%, VIX giảm 3,95%, SHS giảm 3,03%, VND giảm 2,9%, HCM giảm 1,82%...

Ở nhóm bất động sản, ngoại trừ VIC và VHM giữ được sắc xanh, phần lớn mã còn lại đều điều chỉnh sâu: KBC giảm 3,68%, DXG giảm 2,54%, PDR giảm 1,27%, KDH giảm 2,23%, CEO giảm 2,07%...

Cổ phiếu tiêu dùng và thép cũng đồng loạt giảm mạnh: MWG giảm 2,86%, FRT giảm 1,84%, MSN giảm 3%, VHC giảm 2,28%, DBC giảm 2,27%, HPG giảm 2,25%, HSG giảm 2,72%, NKG giảm gần 1%.

Giao dịch khối ngoại cũng không mấy tích cực khi bán ròng gần 123 tỷ đồng trong phiên. Ba mã bị bán ròng mạnh nhất là MSN (gần 141 tỷ đồng), VPB (gần 94 tỷ đồng) và VNM (gần 92 tỷ đồng).

NHUNG NGUYỄN

