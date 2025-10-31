VPBank và ACCA hợp tác phát triển nguồn nhân lực tài chính tiêu chuẩn quốc tế

Ngày 29-10-2025, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác phát triển nguồn nhân lực.

Đại diện VPBank và ACCA ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển nguồn nhân lực giữa VPBank và ACCA Việt Nam

Cũng tại lễ ký kết, ACCA đã trao chứng nhận Tổ chức đạt chuẩn quốc tế ACCA (ACCA Approved Employer) cho VPBank và tổ chức tọa đàm “Xu hướng ESG và tài chính xanh: Cơ hội và thách thức với ngành ngân hàng”.

Sự kiện ghi dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển nhân sự của ngân hàng, đồng thời mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng với ACCA nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và hội nhập tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực tài chính - kế toán.

Biên bản ghi nhớ giữa ACCA và VPBank đánh dấu cam kết hợp tác dài hạn giữa hai tổ chức.

Theo đó, ACCA sẽ đồng hành cùng VPBank trong nhiều lĩnh vực trọng yếu như phát triển năng lực lãnh đạo, đào tạo chuyên môn tài chính - kế toán, triển khai chương trình tuyển dụng ưu tiên ACCA Job Fast Track, tổ chức các hội thảo chuyên đề và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế.

Hai bên cũng cam kết khai thác mạng lưới chuyên gia và đối tác ngành nghề để thúc đẩy các sáng kiến chung, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và lan tỏa giá trị nghề nghiệp đến cộng đồng.

Đại diện VPBank chia sẻ tại sự kiện

Theo Bà Lưu Thị Thảo, Phó Tổng Giám đốc thường trực, Giám đốc điều hành cao cấp Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng: "Việc VPBank được công nhận là ACCA Approved Employer, cùng với lễ ký kết hợp tác giữa hai bên, không chỉ là niềm vinh dự khi nhận được sự ghi nhận từ một tổ chức nghề nghiệp uy tín toàn cầu, mà còn thể hiện rõ cam kết của đơn vị trong hành trình xây dựng VPBank trở thành “Miền đất nhân tài”".

Trong khuôn khổ sự kiện, tọa đàm “Xu hướng ESG và tài chính xanh: Cơ hội và thách thức với ngành ngân hàng” đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách mời uy tín cũng như sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, quản trị bền vững và chuyển đổi số.

Tọa đàm mang đến góc nhìn đa chiều từ bốn nhóm chủ thể: tổ chức nghề nghiệp quốc tế, ngân hàng thương mại, đơn vị tư vấn - kiểm toán, và doanh nghiệp công nghệ - dữ liệu, từ đó trao đổi về cơ hội, thách thức và hướng đi để ESG thực sự trở thành động lực tăng trưởng bền vững của ngành ngân hàng Việt Nam.

VÂN NGUYỄN