Phường Thuận An cần tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển

Tham dự có các đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM; Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; lãnh đạo các sở, ngành thành phố, cùng 170 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.000 đảng viên thuộc 36 chi, đảng bộ thuộc Đảng bộ phường.

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thuận An

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Trần Thị Diễm Trinh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thuận An nhấn mạnh, đại hội đánh dấu bước ngoặt lịch sử, mở ra một chặng đường phát triển mới với những thời cơ và thách thức đan xen.

Đồng chí Trần Thị Diễm Trinh phát biểu khai mạc đại hội

Theo báo cáo chính trị trình đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường đã đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành cơ bản và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra. Kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng “Thương mại – dịch vụ – tiểu thủ công nghiệp – nông nghiệp”, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 513,978 tỷ đồng, tăng bình quân 21,9%/năm...

Lãnh đạo phường tri ân các đơn vị tham gia chương trình Sáng tuyến đường, vững an ninh.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường định hướng phát triển kinh tế theo cơ cấu “Thương mại dịch vụ - du lịch - đô thị, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp”.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Minh đề nghị Đảng bộ phường Thuận An cần tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường một cách nghiêm túc, khoa học, hiệu quả và đồng bộ.

Đồng chí nhấn mạnh, phường cần tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, cần chủ động rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Phường cần khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, phát triển các mô hình kinh doanh mới, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng…

Đại hội cũng ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thuận An nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 33 đồng chí. Đồng chí Trần Thị Diễm Trinh giữ chức Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Phan Thái Sơn giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Sơn giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường.



HỒ VĂN