Nhiều kiến nghị thúc đẩy kinh tế tư nhân cụm Nam Trung bộ – Tây Nguyên

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (giữa) phát biểu cam kết hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Ảnh: HỮU PHÚC

Diễn đàn nhằm tạo lập không gian đối thoại thực chất, đa chiều giữa doanh nghiệp tư nhân và các cơ quan quản lý nhà nước, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển năng động, hiệu quả và bền vững.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Phan Thanh Thiên, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, khẳng định, diễn đàn không phải là nơi để doanh nghiệp chỉ nêu khó khăn, mà là không gian để cùng nhận diện vấn đề, hiến kế giải pháp, kiến nghị các chính sách khả thi.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cùng các sở ngành có mặt tại vòng đối thoại, để lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp. Ảnh: HỮU PHÚC

Tại diễn đàn, các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, doanh nhân, đã tập trung phân tích những điểm nghẽn và cơ hội mới của kinh tế tư nhân khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Trong đó, nhấn mạnh vai trò chiến lược của doanh nghiệp tư nhân, tiềm năng đổi mới sáng tạo liên vùng, khả năng khai thác lợi thế địa chính trị, tài nguyên và văn hóa bản địa để tạo bước phát triển đột phá.

Đại diện một doanh nghiệp kiến nghị các nội dung để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Ảnh: HỮU PHÚC

Các kiến nghị được doanh nghiệp đưa ra tập trung vào: cải thiện môi trường kinh doanh; kết nối chuỗi giá trị và mở rộng thị trường; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; xây dựng hệ sinh thái tài chính và quỹ phát triển kinh tế tư nhân; hỗ trợ tiếp cận vốn; thành lập hội doanh nghiệp tư nhân; thu hút chuyên gia đầu ngành; nâng cao chất lượng lao động, có chính sách đãi ngộ nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu.

Đối với nông nghiệp, các đại biểu kiến nghị cần hỗ trợ doanh nghiệp trong truy xuất nguồn gốc, cấp mã số vùng trồng, xây dựng cơ chế phát triển vùng nguyên liệu cây công nghiệp; đầu tư hạ tầng giao thông Tây Nguyên.

Các đại biểu kiến nghị các giải pháp để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Ảnh: HỮU PHÚC

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, sắp tới, tỉnh sẽ tập trung đầu tư hạ tầng, trong đó có khu vực phía tây Gia Lai, đảm bảo giao thông thông suốt, để giảm chi phí logistic cho doanh nghiệp. Tỉnh sẽ cố gắng tạo làn sóng phát triển doanh nghiệp tại tỉnh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

Ban tổ chức trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp

Theo Ban tổ chức, vòng đối thoại địa phương cụm Nam Trung bộ – Tây Nguyên đã đưa ra nhiều giải pháp có giá trị thực tiễn, góp phần hình thành nền tảng chính sách cho Phiên đối thoại cấp bộ, ngành và Phiên toàn thể cấp cao của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025, dự kiến diễn ra vào tháng 9.

Quang cảnh vòng đối thoại. Ảnh: HỮU PHÚC

HỮU PHÚC