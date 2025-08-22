Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân

Ngày 22-8, tại TPHCM, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025) cụm Đông Nam bộ, với chủ đề “Thúc đẩy đổi mới và hội nhập của khu vực tư nhân trong kỷ nguyên số”.

Buổi đối thoại có sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp tư nhân trong khu vực Đông Nam bộ (TPHCM, Tây Ninh và Đồng Nai).

Ông Nguyễn Trường Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM phát biểu tại buổi đối thoại

Diễn đàn tập trung vào những vấn đề lớn đang đặt ra cho khu vực kinh tế tư nhân, bao gồm: chính sách thương mại và năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong ASEAN; định hướng tư duy cho lãnh đạo doanh nghiệp trong kỷ nguyên kinh tế tri thức. Các doanh nghiệp, chuyên gia đã nêu những vướng mắc và đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ thể chế và thủ tục, mở rộng tiếp cận nguồn lực (vốn, đất đai, nhân lực, hạ tầng), thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bà Phạm Thị Bích Huệ, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức VPSF 2025 cho biết, sau 7 phiên đối thoại và một phiên chuyên đề về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, vòng đối thoại địa phương VPSF 2025 đã ghi nhận hơn 2.100 lượt doanh nhân tham dự, trên 200 ý kiến trực tiếp tại hội trường và gần 1.450 kiến nghị gửi về trực tuyến.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Trường Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM nhấn mạnh, sau khi hợp nhất, TPHCM là khu vực sẽ trở thành một siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế – trung tâm tài chính, thương mại, logistics, công nghiệp công nghệ cao và du lịch biển. Bên cạnh đó, việc hợp nhất các tỉnh, thành không chỉ mang ý nghĩa địa lý hay hành chính, mà sâu xa hơn là sự hợp nhất về ý chí, khát vọng và sức mạnh cộng đồng. Các hội, hiệp hội doanh nhân trẻ toàn vùng Đông Nam bộ sẽ là cầu nối quan trọng, gắn kết trí tuệ và nguồn lực để biến khát vọng thành hiện thực. Khi sức mạnh được hợp nhất, chúng ta hoàn toàn có thể kiến tạo nên một siêu đô thị quốc tế TPHCM mới.

THANH HIỀN