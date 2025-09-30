Vụ án xảy ra tại Công ty Thiên Minh Đức: Phó Tổng Giám đốc Mai Anh Tuyên bị khởi tố thêm tội danh

Quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Công ty Thiên Minh Đức) và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 8 bị can.

Trưa 30-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang điều tra vụ án “Tham ô tài sản"; “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” xảy ra tại Công ty Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan.

Bị can Mai Anh Tuyên, Phó Tổng giám đốc Công ty Thiên Minh Đức

Mở rộng điều tra vụ án, ngoài hành vi phạm tội của 7 bị can đã bị khởi tố trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã điều tra làm rõ dấu hiệu phạm tội của một số đối tượng liên quan.

Trên cơ sở kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Mai Anh Tuyên, Phó Tổng giám đốc Công ty Thiên Minh Đức về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Ngoài bị can Mai Anh Tuyên, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 đối tượng thuộc Công ty Thiên Minh Đức, gồm: Nguyễn Thị Thanh Hải, kế toán về tội “Tham ô tài sản”; các bị can Phạm Thị Quỳnh Trang, kế toán; Lê Khắc Duẩn, nhân viên kinh doanh; Dương Thị Thanh Hương, kế toán; Lê Thị Ngọc Lan, thủ quỹ; Nguyễn Trường Sơn, nhân viên chi nhánh Hải Phòng; Chu Việt Hùng, nhân viên chi nhánh Hải Phòng cùng về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt "đại gia" Chu Thị Thành (tóc xoăn), Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức và các bị can liên quan. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan.

Liên quan tới vụ án, đầu năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 7 cá nhân liên quan, trong đó có bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức về 2 tội danh "Tham ô tài sản" và "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Đây là vụ án có dấu hiệu lãng phí, thất thoát trong quản lý tài chính, thuế và làm rõ hành vi chiếm đoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu với số lượng rất lớn tại công ty Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan.

ĐỖ TRUNG