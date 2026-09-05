Giáo dục

Giáo dục - Đào tạo TPHCM

Đầu tư 38,2 tỷ đồng sửa chữa 3 trường học ở xã Củ Chi

SGGPO

UBND xã Củ Chi (TPHCM) tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao 3 công trình sửa chữa, nâng cấp trường học với tổng mức đầu tư 38,2 tỷ đồng, đưa vào sử dụng ngay đầu năm học mới 2026 – 2027.

Sáng 5-9, UBND xã Củ Chi (TPHCM) tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao công trình sửa chữa, cải tạo 3 trường học trên địa bàn gồm: Trường Mầm non Tân Phú Trung 2, Trường Tiểu học Trần Văn Chẩm và Trường THCS Củ Chi 1 (trước đây là Trường THCS Tân Thông Hội).

Các dự án có tổng mức đầu tư 38,2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách TPHCM. Cụ thể, Trường Mầm non Tân Phú Trung 2 được đầu tư 9 tỷ đồng; Trường Tiểu học Trần Văn Chẩm 15,2 tỷ đồng; và Trường THCS Củ Chi 1 là 14 tỷ đồng. Cả 3 công trình chính thức khởi công từ ngày 20-7-2026.

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Lãnh đạo xã Củ Chi cắt băng khánh thành, bàn giao 3 trường học, sáng 5-9. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Theo lãnh đạo xã Củ Chi, các đơn vị đã tăng tốc hoàn thành các hạng mục chính chỉ trong 45 ngày, kịp đưa vào sử dụng dịp khai giảng.

Địa phương dự kiến sẽ tiếp tục khánh thành ít nhất 2 điểm trường mới trong năm học tới và phấn đấu đến giai đoạn 2029-2030 hoàn thành thêm 1 trường liên cấp cùng 1 trường tiểu học mới, nhằm đảm bảo và vượt chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

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NGUYỄN TÂN

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