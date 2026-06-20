Vụ lừa đảo “sở hữu kỳ nghỉ”: Công an TP Hà Nội đã làm việc với gần 500 bị hại

Sáng 19-6, liên quan vụ án lừa đảo “sở hữu kỳ nghỉ”, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội thông tin, đơn vị đã khởi tố thêm 7 bị can, nâng số người bị khởi tố lên 194.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, phát biểu tại hội nghị

Theo cơ quan chức năng, từ ngày 12 đến 18-6, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 24 vụ án, 194 người về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan điều tra đã lấy lời khai của gần 500 bị hại, với số tiền bị chiếm đoạt là hơn 180 tỷ đồng...

Tại hội nghị cung cấp thông tin một số vụ án điển hình ở Hà Nội được tổ chức vào sáng cùng ngày, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) cho biết, từ năm 2023-2025, các nhóm đối tượng thành lập 27 công ty để bán, môi giới việc cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng “kỳ nghỉ du lịch” theo nội dung đã được các đối tượng thống nhất với nhau.

Tính đến ngày 18-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khám xét 196 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các bị can trong các vụ án, vụ việc liên quan đến 27 công ty với tổng giá trị khoảng hơn 680 tỷ đồng. Bước đầu Công an TP Hà Nội ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các bị can khoảng hơn 2.700 tỷ đồng; trong đó đang xác minh khoảng 17.000 hợp đồng, cơ quan công an đã làm việc với gần 500 bị hại...

ĐỖ TRUNG