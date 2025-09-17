Người dân vùng bị ngập lụt mong được an cư

Mưa lớn trong những ngày gần đây khiến nhiều khu dân cư ở Gia Lai, Quảng Ngãi chìm trong biển nước, nhiều thôn bị cô lập. Người dân mong sớm được di dời đến nơi an toàn và chính quyền xây cầu để chấm dứt cảnh chia cắt, ngập úng.

Tại xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai), trận mưa lớn vào đêm 5-9 đã khiến nhiều căn nhà chìm trong biển nước. Sau 3 ngày, nước tại một số nhà dân vẫn chưa rút hết khiến việc đi lại và sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Gia đình anh Ksor Luôn (thôn Bôn Chư Knông, xã Ia Hiao) có 7 người sinh sống trong căn nhà sàn cũ, là một trong những hộ chịu ảnh hưởng nặng nề do ngập lụt.

Trận mưa vừa qua khiến nước ngập sâu khoảng 1m, làm hư hỏng nhiều vật dụng trong nhà. Nhà anh nằm ở vùng trũng, không có đường thoát nước, nên chỉ khi nắng kéo dài nhiều ngày thì nước mới rút. Tình trạng nhà bị ngập úng vào mùa mưa diễn ra nhiều năm, khiến việc đi lại của gia đình khó khăn và mất an toàn.

Nhiều nhà dân ở xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai xây dựng ở vùng trũng thấp, thường xuyên bị ngập, người dân mong muốn di dời để ổn định cuộc sống. Ảnh: PVP

Bà Võ Hoàng Lan, Chủ tịch UBND xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai, cho biết, trên địa bàn xã hiện có 108 hộ dân ở nhiều thôn sinh sống trong các khu vực trũng thấp, ven suối Ia Hiao, thường xuyên bị ngập sâu khi có mưa lớn. Không chỉ đe dọa tính mạng người dân, tình trạng ngập nước còn gây ô nhiễm môi trường, làm gián đoạn sản xuất, khiến đời sống người dân luôn bấp bênh.

Nhiều năm qua, mỗi mùa mưa bão, địa phương phải huy động lực lượng ứng trực để hỗ trợ người dân di dời tạm thời, nhưng đây chỉ là giải pháp tình thế. Thời gian tới, Đảng ủy, chính quyền xã sẽ kiến nghị cấp trên xem xét, huy động nguồn lực đầu tư khu tái định cư để bố trí nơi ở cho các hộ dân này, chấm dứt tình trạng ngập lụt kéo dài, giúp người dân ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất.

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có một số cầu và ngầm tràn do xây dựng thấp nên thường xuyên bị ngập, cô lập các khu dân cư, như ngầm tràn thôn Mơ Nang 2 (xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) nằm trên trục đường chính dẫn vào thôn. Trong khoảng 10 ngày qua, ngầm tràn này 2 lần bị ngập, cô lập 341 hộ dân.

Ông Kpăh Trân, Trưởng thôn Mơ Nang 2, cho hay: “Mỗi khi bị cô lập, người dân không thể ra xã để giao thương, mua bán, vận chuyển nông sản, đi làm thuê. Học sinh nhiều lúc không thể đến trường. Chúng tôi mong ngầm tràn sớm được nâng cấp để không còn cảnh bị chia cắt”. Ông Hà Anh Thái, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, thông tin, để xử lý tình trạng ngập ngầm tràn Mơ Nang 2, trước mắt, sở sẽ hướng dẫn kỹ thuật để UBND xã khắc phục tạm thời, đảm bảo việc đi lại cho người dân.

Còn tại tỉnh Quảng Ngãi, cầu tràn Đăk Ak (xã Đăk Long) cũng chung tình cảnh bị ngập khi mưa lớn kéo dài, khiến 275 hộ dân ở 2 thôn Long Yên và Đăk Ôn (xã Đăk Long) thường xuyên bị chia cắt.

Theo ông Nguyễn Văn Diệu, Chủ tịch UBND xã Đăk Long, cầu tràn Đăk Ak bị ngập thường xuyên, riêng tháng 7-2025 đã ngập 10 lần. Việc đầu tư, xây dựng cầu mới là cần thiết để đảm bảo việc đi lại của người dân, ổn định đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

