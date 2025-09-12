Vũ. phát hành concert film, công bố tour diễn quốc tế

Tròn một năm ra mắt album phòng thu thứ ba " Bảo tàng của nuối tiếc", ca sĩ Vũ. phát hành concert film cùng tên trên kênh YouTube chính thức từ 20 giờ tối nay, 12-9.

Ra mắt vào năm 2024, Bảo tàng của nuối tiếc khẳng định dấu ấn của Vũ. trong lòng công chúng, không chỉ bởi chiều sâu trong ca từ và âm nhạc mà còn ở quy mô đầu tư.

Concert tour tại TPHCM và Hà Nội cuối năm 2024 của Vũ. trở thành concert cá nhân nghệ sĩ Việt có quy mô lớn nhất năm 2024, với tổng cộng hơn 22.000 lượt khán giả tham dự.

Album gặt hái nhiều thành tích trên các nền tảng nhạc số: đạt No.1 Top Albums trên Apple Music và iTunes Việt Nam, cán mốc hơn 3 tỷ lượt xem trên TikTok, 200 triệu lượt xem trên YouTube, hơn 150 triệu lượt stream trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Bên cạnh đó, album còn sở hữu nhiều bản hit nổi bật trên mạng xã hội, góp mặt vào nhiều bảng xếp hạng âm nhạc uy tín.

Sau hành trình đó, việc phát hành concert film lần này là bước khởi đầu cho những dấu mốc mới của Vũ. trong sự nghiệp.

Cụ thể, anh sẽ khởi động chuỗi show diễn tiếp theo của album Bảo tàng của nuối tiếc tại Australia, bao gồm 2 đêm diễn tại thành phố Melbourne (5-11) và Sydney (8-11). Sự kiện âm nhạc hứa hẹn mang đến những trải nghiệm âm nhạc đầy cảm xúc cho khán giả quốc tế.

TIỂU TÂN