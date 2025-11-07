Vụ tàu STAR BUENO mắc cạn: phải hút toàn bộ 2.200m³ dầu

Ngày 7-11, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang chủ trì cuộc họp với chủ tàu STAR BUENO và các đơn vị liên quan xử lý sự cố tàu mắc cạn nhiều ngày trên vùng biển Quảng Ngãi.

Hiện tại, tàu STAR BUENO vẫn neo đậu ổn định, tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang, hiện dự báo thời tiết đang có những bất lợi do cơn bão số 14 sắp đổ bộ vào Biển Đông. Ngay lập tức chủ tàu phải có giải pháp phù hợp để ứng phó thành công, ngăn chặn không cho xảy ra sự cố tràn dầu, bảo vệ môi trường biển Dung Quất.

Tàu STAR BUENO đang neo đậu an toàn tại vùng biển Dung Quất

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam) cho biết, trước mắt, trong chiều 7-11, Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung sẽ triển khai ngay 2 lớp phao xung quanh tàu để ngăn ngừa sự cố. Hai trung tâm ứng phó của Cục Cứu hộ - Cứu nạn ở miền Nam và miền Bắc cũng đã chuẩn bị các thiết bị chuyên dụng, sẵn sàng nhận lệnh điều động nếu có sự cố xảy ra.

Phía chủ tàu STAR BUENO đề xuất cho phép trong ngày 7-11 đưa thuyền viên trở lại tàu để triển khai phương án xử lý sự cố. Sáng 8-11, sẽ thuê 2 tàu công suất lớn đến ngay vị trí tàu mắc cạn để giữ neo cho tàu ổn định. Sau đó, khi thời tiết thuận lợi sẽ đưa tàu di chuyển về biển TPHCM để bơm dầu ra, dỡ hàng xuống, sửa chữa tàu.

Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu chủ tàu phải ngay lập tức bơm toàn bộ 2.200 m³ dầu DO và FO trên tàu ra trước khi di chuyển, bởi tàu đang bị thủng, nguy cơ xảy ra sự cố cao. Đồng thời, chủ tàu cần di chuyển tàu đến vùng biển Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa thay vì biển TPHCM vì khoảng cách ngắn, sẽ mất ít thời gian.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang làm việc với các đơn vị liên quan đến tàu STAR BUENO

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang giao Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ chủ tàu, các đơn vị cứu hộ triển khai nhanh các nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tàu. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ cho các lực lượng tham gia đợt xử lý sự cố đặc biệt này.

Cục Cứu hộ - Cứu nạn chỉ đạo Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung triển khai ngay các biện pháp phù hợp, duy trì ứng phó ở mức cao nhất cho đến khi hoàn tất việc hút 2.200m³ dầu DO, FO và di chuyển tàu đến cảng Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa để bốc dỡ quặng sắt.

NGUYỄN TRANG