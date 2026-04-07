Vụ xe khách lao vực ở Lâm Đồng: Nạn nhân dập phổi, chấn thương phức tạp

Hai nạn nhân vụ tai nạn xe khách ở Lâm Đồng được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) phẫu thuật trong tình trạng chấn thương phức tạp.

Tối 7-4, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết đã tiếp nhận 2 nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách ở Lâm Đồng.

Trường hợp thứ nhất là nam bệnh nhân 30 tuổi, nhập viện vào tối khuya 6-4. Bệnh nhân bị gãy hở 1/3 xương cánh tay phải, gãy kín 1/3 dưới xương cẳng tay phải, gãy xương vai phải, gãy 2 xương sườn, chấn thương thận phải độ 3.

Bệnh nhân vụ tai nạn xe khách ở Lâm Đồng được theo dõi sát sao tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ê-kíp lập tức tiến hành mổ cấp cứu ngay trong đêm. Hiện tại, bệnh nhân được theo dõi sát tại khoa Ngoại thần kinh trong tình trạng tỉnh táo, không yếu liệt, tiếp tục điều trị các chấn thương liên quan thần kinh.

Trường hợp thứ hai là một bệnh nhân nam 19 tuổi nhập viện lúc 0 giờ 30 phút ngày 7-4.

BS Nguyễn Xuân Bách, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết, bệnh nhân bị đa chấn thương rất phức tạp.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh ghi nhận, bệnh nhân xuất huyết não, dập phổi, tràn máu màng phổi, gãy xương nhiều vị trí (xương cánh tay phải, xương đùi phải).

Hội chẩn liên chuyên khoa thống nhất sẽ phẫu thuật cấp cứu để cắt lọc các vết thương, cố định xương gãy.

Sau khi phẫu thuật thành công, hiện tại, bệnh nhân được theo dõi sát sao tại khoa Hồi sức cấp cứu, huyết áp ổn định.

