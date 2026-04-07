Nghẹn ngào câu chuyện nữ du khách trẻ người Anh hiến tạng tại Việt Nam

Hành trình của cô gái trẻ O.S.W (19 tuổi, quốc tịch Anh) đã vĩnh viễn dừng lại trong chuyến du lịch tại Việt Nam. Nhưng vượt qua mọi khác biệt, cô và gia đình đã lựa chọn một cách ở lại thật đặc biệt- hiến tặng mô tạng, trao đi những phần cơ thể của mình để níu giữ sự sống cho những bệnh nhân suy tạng nơi đây.

Ngày 7-4, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thông tin về một ca hiến tạng vô cùng đặc biệt tại bệnh viện, đó là cô gái trẻ mang quốc tịch Anh - chị O.S.W. (19 tuổi) đã không may gặp biến cố trong chuyến du lịch tại Việt Nam. Dù đã được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng chị O.S.W. đã không qua khỏi.

Người mẹ tiễn biệt con gái O.S.W. Ảnh: BVCC

Giữa nỗi đau mất con quá lớn, gia đình chị O.S.W. đã đưa ra một quyết định vượt qua mọi khác biệt về quốc tịch, màu da khiến nhiều người xúc động, đó là hiến tặng mô tạng, trao đi những phần cơ thể của con gái để níu giữ sự sống cho những bệnh nhân suy tạng nơi đây. “Một chuyến đi khép lại, nhưng sự sống từ cô vẫn tiếp tục hiện hữu, lặng lẽ, bền bỉ, trong những con người Việt Nam được hồi sinh”, đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức bày tỏ.

Trong giờ khắc tiễn biệt, bố bệnh nhân O.S.W. xúc động chia sẻ: “Tôi tin Việt Nam là mảnh đất mà con gái chúng tôi đã dành trọn tình yêu thương. Có thể đóng góp một chút gì đó cho Việt Nam sau khi con gái tôi đã dành thời gian cuối đời tại mảnh đất này là một điều vô cùng ý nghĩa”.

Cha mẹ chị O.S.W. nói về quyết định hiến tạng của con gái mình khi qua đời. Clip: BVCC

Nén chặt nỗi đau, mẹ của chị O.S.W. nghẹn ngào nói: "Con gái chúng tôi đã có những ngày tháng tuyệt vời nhất tại nơi đây. Cô bé đã tận hưởng và trân trọng từng phút giây khi ở mảnh đất này. Đây là cách để chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với mọi người”.

Sự ra đi của cô gái trẻ O.S.W. là một mất mát không gì bù đắp đối với gia đình họ nhưng từ quyết định dũng cảm ấy, nhiều sự sống khác đã được tiếp nối. Từ nguồn tạng hiến tặng của chị O.S.W. đã có 3 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo được ghép tạng.

QUỐC LẬP