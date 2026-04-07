Tiếp tục tăng cường đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao cho Côn Đảo

Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TPHCM trao tặng thiết bị nha khoa trị giá 300 triệu đồng cho Trung tâm y tế quân dân y Côn Đảo

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; đồng chí Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Côn Đảo; TS.BS Đặng Quang Tấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Y tế); TS.BS Lê Trung Chánh, Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TPHCM.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, quan điểm của thành phố là ngành y tế không chờ người dân đến khám khi có bệnh, mà phải chủ động đưa dịch vụ y tế đến với người dân, thực hiện chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngay tại cộng đồng. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho rằng, niềm tin của nhân dân chính là thước đo cao nhất để đánh giá chất lượng của ngành y tế.

Đối với Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo, thành phố định hướng nâng cấp trung tâm thành bệnh viện đa khoa và là một cực chuyên sâu của y tế TPHCM. Đồng chí đề nghị ngành y tế thành phố tăng cường đội ngũ chuyên gia, y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao ra công tác tại Côn Đảo. Từ đó nâng cao năng lực y tế cho đặc khu, tạo niềm tin cho người dân về việc bao phủ y tế chuyên sâu ngay tại địa phương. Đồng thời gắn nâng cao chất lượng y tế với phát triển du lịch chất lượng cao tại Côn Đảo.

Dịp này, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TPHCM trao tặng thiết bị nha khoa trị giá 300 triệu đồng cho Trung tâm y tế quân dân y Côn Đảo và tổ chức chăm sóc sức khỏe răng miệng miễn phí cho hơn 1.000 học sinh và người cao tuổi trên địa bàn.

TRẦN CƯỜNG - KHÁNH CHI