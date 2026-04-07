Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục

Trước bối cảnh hệ thống y tế chịu nhiều áp lực, mô hình bệnh tật thay đổi nhanh, dân số bước vào giai đoạn già hóa…, việc giải bài toán chăm sóc sức khỏe cho từng người dân sang hướng chủ động, liên tục và toàn diện là nhu cầu cấp bách giúp giảm gánh nặng cho hệ thống y tế, nâng cao chất lượng sống của cộng đồng.

Nhân viên Trạm y tế phường Thông Tây Hội, TPHCM thăm khám cho người dân

Đưa y tế đến từng hộ gia đình

Từ ngày Trạm y tế phường Xuân Hòa (TPHCM) được đưa vào sử dụng ở cơ sở mới khang trang, hiện đại, bà Nguyễn Thị Hồng (66 tuổi) yên tâm hơn hẳn bởi có đội bác sĩ giỏi, kinh nghiệm kế cận nhà, đỡ phiền con cháu đưa đến Bệnh viện Thống Nhất mỗi lần ốm đau. "Giờ có bác sĩ giỏi các bệnh viện lớn về thăm khám cho người dân, bà con khu phố phấn khởi lắm, đi đâu cũng trò chuyện rôm rả chính sách, chủ trương của ngành y tế đầy nhân văn, vì người dân”, bà Hồng tâm sự.

Theo TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, đến nay, TPHCM đã huy động hầu hết các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến thành phố tham gia hỗ trợ y tế cơ sở theo mô hình “bệnh viện - trạm y tế kết nghĩa chuyên môn”. Đây là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao năng lực của tuyến y tế cơ sở một cách thực chất và bền vững; là “chìa khóa” để xây dựng một hệ thống y tế đa tầng - liên thông hiệu quả, trong đó người dân được chăm sóc sức khỏe ngay từ cơ sở, còn tuyến trên tập trung vào các kỹ thuật chuyên sâu.

Bên cạnh đó, để phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân ngay tại cộng đồng, ngành y tế đã có nhiều giải pháp đưa y tế cơ sở đến gần dân hơn. Điểm nhấn là mô hình đưa các “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư” về các phường, xã, đặc khu xa trung tâm. Đây là mô hình mới mang tính đột phá, thể hiện rõ định hướng đưa y tế đến gần dân, chăm sóc sức khỏe ngay từ cộng đồng. Các đội chăm sóc sức khỏe sẽ không chỉ chờ người dân đến khám khi có bệnh, mà chủ động “đi từng ngõ, đến từng nhà, chăm từng người”, quản lý sức khỏe theo vòng đời, theo nguyên lý y học gia đình.

“Việc triển khai mô hình này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu mà còn từng bước định hình hệ thống y tế đa tầng, trong đó y tế cơ sở thực sự đóng vai trò “người gác cổng” của hệ thống, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực y tế”, TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu thông tin.

Xây dựng cộng đồng khỏe mạnh

Theo Sở Y tế TPHCM, thời gian qua, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp chăm sóc sức khỏe người dân trong suốt các giai đoạn của cuộc đời như: miễn phí khám sức khỏe cho người cao tuổi, học sinh, sinh viên; đặt mục tiêu đến năm 2030 miễn phí viện phí cơ bản cho người dân trên địa bàn…

Nhân viên Trạm y tế phường Tân Hưng Thuận (TPHCM) khám sức khỏe cho người dân

Thành phố luôn quan tâm đầu tư củng cố mạng lưới y tế cơ sở; mở rộng các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu; tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe; chủ động phòng chống dịch bệnh; đồng thời đẩy mạnh các chương trình tầm soát, phát hiện sớm bệnh tật, nhất là các bệnh không lây nhiễm, các vấn đề sức khỏe học đường, sức khỏe tâm thần, dinh dưỡng và sức khỏe người cao tuổi... Ngành y tế thành phố cũng luôn nỗ lực tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách thuận tiện, liên tục và hiệu quả với phương châm mỗi người dân không chỉ là “người thụ hưởng dịch vụ y tế”, mà phải trở thành “chủ thể quản lý sức khỏe của chính mình”.

Để các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người dân được liên tục và duy trì lâu dài, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết, ngành y tế TPHCM tập trung thể chế hóa và gắn với chức năng chính thức của trạm y tế; xây dựng hệ thống KPI cụ thể, đo lường được và có giám sát. Các chỉ số được thiết kế gắn trực tiếp với hiệu quả chăm sóc sức khỏe người dân, như tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử, tỷ lệ người dân được quản lý bệnh mạn tính và số lượt tiếp cận, chăm sóc hộ gia đình… Toàn bộ hoạt động của các đội đều được ghi nhận, cập nhật và theo dõi trên hệ thống dữ liệu, giúp quản lý tập trung, minh bạch và có cơ sở điều hành… “Khi mỗi người dân chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe, thì khi đó hệ thống y tế mới thực sự phát huy hiệu quả, và mục tiêu xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh mới có thể trở thành hiện thực”, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng nhấn mạnh.

Sáng 6-4, Sở Y tế TPHCM cho biết, tính đến hết ngày 5-4 có 13.799 người tham gia khám tầm soát tại các điểm khám sức khỏe miễn phí trên địa bàn thành phố. Trong đó có 8.784 trường hợp (chiếm 63,7%) được ghi nhận có vấn đề sức khỏe cần theo dõi hoặc can thiệp y tế; 4.206 trường hợp cần được tiếp tục theo dõi, quản lý tại trạm y tế và 4.578 trường hợp cần được chuyển tuyến để tiếp tục chẩn đoán và điều trị chuyên sâu. Nhóm bệnh có tỷ trọng lớn là các bệnh mạn tính như: tim mạch, huyết áp, đái tháo đường và các bệnh ung thư...

THÀNH AN