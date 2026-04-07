Thay đổi tư duy, bảo vệ “tài sản” quý nhất

Khi mỗi người dân là một "chiến sĩ" tự bảo vệ sức khỏe bản thân, áp lực lên hệ thống y tế điều trị sẽ giảm bớt, nguồn lực xã hội sẽ được tối ưu hóa để đầu tư phát triển bền vững thay vì tập trung vào xử lý hậu quả bệnh tật.

Hôm nay 7-4, không chỉ là Ngày Sức khỏe Thế giới mà còn đánh dấu một cột mốc đặc biệt - Ngày Sức khỏe toàn dân đầu tiên của Việt Nam có chủ đề “Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”. Đây không chỉ là khẩu hiệu cổ động đơn thuần mà còn là bệ phóng chuyển đổi tư duy mang tính chiến lược đối với hệ thống y tế, xã hội và người dân.

Màn đồng diễn thể dục nâng cao sức khỏe của các thành viên hội phụ nữ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nhìn lại lịch sử ngành Y tế, đến nay, chúng ta đã có sự phát triển mạnh mẽ, làm chủ nhiều kỹ thuật y học hiện đại. Tuy nhiên, hệ thống y tế bền vững không thể chỉ dựa vào số lượng giường bệnh hay sự phát triển của công nghệ và trang thiết bị y tế.

Thực tế chứng minh, chi phí dành cho chữa bệnh luôn tốn kém hơn nhiều lần so với dự phòng. Hơn nữa, phần lớn người dân vẫn nặng tâm lý có bệnh mới đi khám và điều trị, nên nhiều bệnh viện, nhất là tuyến trung ương, luôn quá tải, trong khi tuyến y tế cơ sở là "lá chắn" đầu tiên lại chưa phát huy hết vai trò bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Trước thực trạng trên, Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị về "Một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân" ra đời. Nghị quyết đã chỉ rõ định hướng phải thay đổi tư duy từ "chữa bệnh" sang "phòng bệnh" và nâng cao sức khỏe toàn dân.

Thông điệp “Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh” nhấn mạnh rằng, sức khỏe không phải là trách nhiệm riêng của ngành Y tế, mà là sự tự giác của mỗi cá nhân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Phòng bệnh từ sớm, từ xa nghĩa là kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ, tầm soát định kỳ và xây dựng lối sống lành mạnh. Khi mỗi người dân là một "chiến sĩ" tự bảo vệ sức khỏe chính mình, áp lực lên hệ thống điều trị sẽ giảm bớt, nguồn lực xã hội sẽ được tối ưu hóa để đầu tư phát triển bền vững thay vì đổ dồn vào xử lý hậu quả bệnh tật.

Các bác sĩ thăm khám sức khỏe cho người cao tuổi

Nghị quyết 72-NQ/TW cũng chỉ rõ mục tiêu bảo đảm quyền bình đẳng của người dân trong tiếp cận dịch vụ y tế, thu hẹp khoảng cách về chất lượng dịch vụ y tế giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền. Do đó, đẩy mạnh đầu tư, củng cố mạng lưới y tế cơ sở, tăng cường chuyển đổi số y tế, triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân và tiến tới khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn dân… chính là những bước đi cụ thể để hiện thực hóa quyền bình đẳng này. Đây cũng là mục tiêu nhân văn hướng tới một nền y tế công bằng và văn minh.

Hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân đầu tiên, chúng ta cần hiểu rằng, một quốc gia hùng cường chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng người dân khỏe mạnh về thể chất lẫn và tinh thần. Để cuộc “cách mạng” này thành công, đòi hỏi quan trọng nhất là Nhà nước, ngành Y tế và chính quyền các cấp cần quyết liệt đầu tư tốt hơn nữa cho y tế dự phòng và y tế cơ sở. Đồng thời, mỗi người dân dũng cảm từ bỏ những thói quen có hại để chủ động bảo vệ "tài sản" lớn nhất là sức khỏe.

Chiến lược chủ động phòng bệnh không phải là một đích đến ngắn hạn mà là hành trình bền bỉ. Với kim chỉ nam từ Nghị quyết 72-NQ/TW và sự lan tỏa của Ngày Sức khỏe toàn dân, chúng ta có quyền tin tưởng vào một Việt Nam khỏe mạnh hơn, nơi mỗi người dân đều được bảo vệ bởi một mạng lưới y tế hiện đại, công bằng và nhân văn.

NGUYỄN QUỐC