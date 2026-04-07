Vụ ngộ độc liên quan bánh mì ở Quảng Ngãi: Mẫu thực phẩm nhiễm vi sinh

Trong số các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm kiểm nghiệm, phát hiện vi khuẩn Bacillus và Salmonella.

Sáng 7-4, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã có thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm, bệnh phẩm liên quan vụ nghi ngộc độc do ăn bánh mì tại thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê làm 19 người nhập viện, trong các ngày 22 và 23-3.

Bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì phải nhập viện điều trị

Sau khi xuất hiện các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã lấy 11 mẫu kiểm nghiệm (4 mẫu thực phẩm và 7 mẫu bệnh phẩm).

Trong đó, 4 mẫu thực phẩm do Viện Pasteur Nha Trang kiểm nghiệm, 7 mẫu bệnh phẩm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi kiểm nghiệm.

Kết quả có 2/4 mẫu thực phẩm dương tính, trong đó, 1 mẫu chả lụa dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus 6,0x101 CFU/g; 1 mẫu chà bông dương tính với vi khuẩn Salmonella spp và Bacillus cereus 3,0x103 CFU/g.

Kiểm nghiệm mẫu bệnh phẩm có 4/7 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella spp.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy thực phẩm nhiễm vi sinh vật.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi thông báo đến UBND xã Tịnh Khê và đề nghị tiến hành xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN TRANG