Vụ cướp máy bay đầu tiên tại Việt Nam được tái hiện trên màn ảnh

Chiều 12-5, đại diện Galaxy Studio công bố dự án điện ảnh Tử chiến trên không , lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay có thật từng xảy ra tại Việt Nam. Bộ phim do Điện ảnh Công an Nhân dân và Galaxy Group phối hợp sản xuất, đạo diễn Lê Nhật Quang đảm nhận vai trò chỉ đạo.

First look bộ phim Tử chiến trên không

First look poster giới thiệu hai diễn viên chính là Thái Hòa và Kaity Nguyễn. Trong phim, Thái Hòa vào vai một không tặc mang tâm lý phức tạp, đối đầu với nhân vật tiếp viên hàng không do Kaity Nguyễn thủ vai. Đây là lần “tái ngộ” màn ảnh của cả hai, nhưng ở hai chiến tuyến đối lập, hứa hẹn cuộc đấu trí căng thẳng giữa bầu trời.

Teaser poster phim Tử chiến trên không. Ảnh: ĐPCC

Đoạn teaser dài 30 giây hé lộ không khí nghẹt thở khi chuyến bay tưởng như bình thường bất ngờ trở thành tâm điểm của một âm mưu không tặc. Ngay sau khi máy bay đạt độ cao ổn định, chuỗi sự kiện hồi hộp bắt đầu khi những dấu hiệu bất thường xuất hiện: ánh mắt cảnh giác, cử chỉ lạ lùng, vũ khí giấu kín… Từng nhân vật trên máy bay dường như đều mang theo một bí mật, góp phần xây dựng bầu không khí căng thẳng bao trùm.

Trong khi Thái Hòa sẽ vào vai một không tặc. Ảnh: ĐPCC

Ngoài Thái Hòa và Kaity Nguyễn, phim còn có sự tham gia của các diễn viên: Thanh Sơn, Võ Điền Gia Huy, Ma Ran Đô, Lợi Trần, Trâm Anh, Xuân Văn, Bảo Định, Ray Nguyễn...

Cuộc chiến nghẹt thở diễn ra trên không. Ảnh: ĐPCC

Theo nhà sản xuất, Tử chiến trên không không chỉ là tác phẩm hành động - kịch tính, mà còn là lát cắt hiếm hoi về một trang sử ít người biết: thời điểm ngành hàng không Việt Nam phải đối mặt với hiểm họa không tặc tinh vi.

Diễn viên Thanh Sơn là một trong số các gương mặt tham gia dự án. Ảnh: ĐPCC

Với sự tham gia của Điện ảnh Công an Nhân dân, bộ phim được kỳ vọng sẽ tái hiện chân thực vụ việc nhờ tư liệu lịch sử và nghiệp vụ an ninh hàng không quý giá.

Tử chiến trên không dự kiến ra rạp vào tháng 9-2025.

HẢI DUY